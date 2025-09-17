Topo

Esporte

Onde vai passar Botafogo x Mirassol pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Davide Ancelotti comanda o Botafogo - Vitor Silva / Botafogo
Davide Ancelotti comanda o Botafogo Imagem: Vitor Silva / Botafogo
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

17/09/2025 12h00

Botafogo e Mirassol se enfrentam hoje, às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Relacionadas

Tiquinho valoriza atuação contra Atlético-MG: 'Não desaprendi a fazer gol'

Eagle contraria Textor e quer acordo que reduz autonomia dele no Botafogo

São Paulo vence o Botafogo com gol de atacante que não marcava há 13 meses

O Botafogo tenta se recuperar da derrota sofrida na rodada passada. A equipe carioca visitou o São Paulo no Morumbis e foi superada por 1 a 0.

Já o Mirassol chega embalado por três vitórias consecutivas. O Leão do interior venceu o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre.

Botafogo x Mirassol -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 17 de setembro, às 19h30 (de Brasília)
  • Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Santos começa nesta quarta a venda de ingressos para clássico contra o São Paulo

Academia do Ano, Fighting Nerds se pronuncia após sequência de derrotas no UFC

Ex-campeão do UFC sugere a contratação de novo treinador para a Fighting Nerds

Jorge Jesus quer efetivar Ângelo, ex-Santos, como meia: "Na ponta, não será grande"

Alexandra Rinder é campeã mundial de bodyboarding, e Wahine define semis com três brasileiras

Internacional rebate crítica do Grêmio sobre preço dos ingressos para torcida visitante no Grenal

Corinthians divulga venda de ingressos para Clássico Alvinegro feminino contra o Santos

Banco, renovação e Mbappé: jornal lista 'dúvidas' que afetam Vini no Real

Jovens da base aproveitam treinos no profissional e chamam atenção no Corinthians

Alexander-Arnold tem lesão confirmada e desfalca Real Madrid por até um mês

Sem paciência? Kayla Harrison cogita plano B caso luta com Amanda Nunes não avance