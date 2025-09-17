Onde vai passar Botafogo x Mirassol pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Botafogo e Mirassol se enfrentam hoje, às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).
O Botafogo tenta se recuperar da derrota sofrida na rodada passada. A equipe carioca visitou o São Paulo no Morumbis e foi superada por 1 a 0.
Já o Mirassol chega embalado por três vitórias consecutivas. O Leão do interior venceu o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre.
Botafogo x Mirassol -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 17 de setembro, às 19h30 (de Brasília)
- Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)