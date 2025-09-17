Onde vai passar Bolívar x Atlético-MG pela Sul-Americana? Como assistir ao vivo
Bolívar e Atlético-MG duelam na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Hernando Siles, em La Paz, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Bolívar se classificou ao eliminar o Cienciano na fase anterior do mata-mata. Os bolivianos venceram os dois jogos e somaram 4 a 0 no agregado.
O Atlético-MG também venceu suas duas partidas nas oitavas de final. O Galo bateu o Godoy Cruz por 2 a 1 na Argentina e confirmou a classificação ao vencer por 1 a 0 jogando em casa.
Bolívar x Atlético-MG -- Copa Sul-Americana
- Data e hora: 17 de setembro, às 19h (de Brasília)
- Local: Hernando Siles, em La Paz (BOL)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)