Onde vai passar Bolívar x Atlético-MG pela Sul-Americana? Como assistir ao vivo

Jorge Sampaoli comanda o Atlético-MG - Gilson Lobo/AGIF
Jorge Sampaoli comanda o Atlético-MG Imagem: Gilson Lobo/AGIF
Colaboração para o UOL, em São Paulo

17/09/2025 11h00

Bolívar e Atlético-MG duelam na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Hernando Siles, em La Paz, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Bolívar se classificou ao eliminar o Cienciano na fase anterior do mata-mata. Os bolivianos venceram os dois jogos e somaram 4 a 0 no agregado.

O Atlético-MG também venceu suas duas partidas nas oitavas de final. O Galo bateu o Godoy Cruz por 2 a 1 na Argentina e confirmou a classificação ao vencer por 1 a 0 jogando em casa.

Bolívar x Atlético-MG -- Copa Sul-Americana

  • Data e hora: 17 de setembro, às 19h (de Brasília)
  • Local: Hernando Siles, em La Paz (BOL)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

