Onde vai passar Bayern x Chelsea pela Champions League? Como assistir ao vivo

João Pedro comemora após marcar pelo Chelsea - Hannah Mckay/Reuters
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

17/09/2025 11h00

Bayern de Munique e Chelsea entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, em jogo válido pela 1ª rodada da fase da liga da Champions League.

Onde assistir? A partida será transmitida pela TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Bayern caiu nas quartas de final para a Inter de Milão na temporada passada. Os alemães foram superados em casa por 2 a 1 e empataram na Itália em 2 a 2, perdendo a vaga nas semifinais.

O Chelsea retorna à Champions após o quarto lugar na Premier League anterior. Atual campeão da Copa do Mundo de Clubes, os Blues também venceram a Conference League.

Bayern x Chelsea -- Liga dos Campeões

  • Data e hora: 17 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)
  • Transmissão: TNT (TV por assinatura) e Max (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

