Onde vai passar Bayern x Chelsea pela Champions League? Como assistir ao vivo
Bayern de Munique e Chelsea entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, em jogo válido pela 1ª rodada da fase da liga da Champions League.
Onde assistir? A partida será transmitida pela TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Bayern caiu nas quartas de final para a Inter de Milão na temporada passada. Os alemães foram superados em casa por 2 a 1 e empataram na Itália em 2 a 2, perdendo a vaga nas semifinais.
O Chelsea retorna à Champions após o quarto lugar na Premier League anterior. Atual campeão da Copa do Mundo de Clubes, os Blues também venceram a Conference League.
Bayern x Chelsea -- Liga dos Campeões
- Data e hora: 17 de setembro, às 16h (de Brasília)
- Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)
- Transmissão: TNT (TV por assinatura) e Max (streaming --de acordo com as condições da plataforma)