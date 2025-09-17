Observado por Dorival, destaque do sub-20 vê Corinthians "confiante" no Paulista

Um dos destaques da equipe sub-20 do Corinthians, o atacante Léo Agostinho vê o time motivado para a reta final do Campeonato Paulista da categoria.

Ele, que treinou com o elenco principal e foi observado de perto pelo técnico Dorival Júnior nas últimas semanas, esteve em campo na vitória dos Filhos do Terrão por 3 a 1 sobre o XV de Piracicaba, na última sexta-feira, na Fazendinha, resultado que classificou o Timão à próxima fase do Estadual.

Léo, que vem acumulando títulos desde cedo, reforça a importância da preparação e da continuidade no trabalho. "A vitória contra o XV foi fundamental para darmos sequência no campeonato. Estamos focados e confiantes de que podemos ir ainda mais longe", afirmou o jovem.

O jogador de 20 anos já possui alguns títulos pelas categorias de base do clube alvinegro. Em 2021, ele levantou o troféu do Paulistão sub-17. No ano seguinte, venceu a Paulista Cup. Já em 2024, Léo integrou o elenco campeão da Copinha.

Dorival de olho

O bom desempenho do garoto foi recompensado. Ele ainda não chegou a ser relacionado para jogos do time principal, mas realizou alguns treinos com o plantel no CT Dr. Joaquim Grava. Dorival, vale lembrar, está observando jovens da base que podem ser pinçados para o time de cima.

Além disso, em fevereiro, Léo Agostinho renovou seu contrato com o Corinthians. O vínculo agora se estende até dezembro de 2026.

"É uma felicidade muito grande ter meu trabalho reconhecido. Sinto que sou reconhecido em momentos em que sou chamada para treinar com o time principal, por exemplo. São momentos bem importantes e que ajudam na minha formação. A renovação é uma motivação extra para continuar dando o meu melhor pelo Corinthians", celebrou.

Hoje aconteceu um jogo em campo reduzido com nosso elenco alvinegro! ?? Confira alguns momentos! ??#VaiCorinthians pic.twitter.com/yGMTSJRPyZ ? Corinthians (@Corinthians) September 16, 2025

Números de Léo Agostinho

Na atual edição do Paulista sub-20, o Corinthians soma dez vitórias, dois empates e quatro derrotas. Léo participou de dez partidas até então e balançou as redes quatro vezes. O próximo desafio do Timão será um clássico contra o Santos, pelas oitavas de final do torneio.

Próximo jogo do Corinthians sub-20