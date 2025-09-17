O que mudou em Palmeiras e River Plate desde a semifinal da Libertadores de 2020?

Cinco anos depois de se enfrentarem em uma semifinal de Libertadores, Palmeiras e River Plate voltam a medir forças, desta vez pelas quartas de final da competição. O reencontro desta quarta-feira, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, traz mudanças significativas nos dois lados, especialmente no time brasileiro, campeão da edição de 2020.

No Palmeiras, a principal permanência é a de Abel Ferreira, que assumiu o time meses antes daquele duelo e hoje é o técnico mais longevo do futebol brasileiro. O elenco, no entanto, passou por transformações. Jogadores que eram referência na época, como Luiz Adriano, Willian Bigode, Gabriel Menino, Felipe Melo e Patrick de Paula, deixaram o clube.

Agora, o plantel conta com novas peças, como a dupla ofensiva formada por Flaco López e Vitor Roque, que participou diretamente dos 15 gols marcados pelo time nas últimas sete partidas. No ano em que o Palmeiras mais gastou com contratações, Abel Ferreira também terá à disposição os novos reforços desta temporada, como Lucas Evangelista e Facundo Torres, além de Andreas Pereira, Jefté e Carlos Miguel, recém-inscritos na competição.

O perfil do time também mudou. Se em 2020 a média de idade entre os titulares era de 23,9 anos, agora é de 27,3 anos, refletindo um grupo mais experiente.

Do outro lado, o River também chega com outra cara. Do elenco que enfrentou o Palmeiras, saíram jogadores importantes como Rafael Borré e Robert Rojas, responsáveis por marcarem os dois gols do jogo de volta, disputado no Allianz Parque. Já o técnico Marcelo Gallardo, símbolo de uma era vitoriosa, deixou o comando do clube em 2022, mas acabou retornando em 2024 após ser demitido pelo Al-Ittihad.

Outro contraste está no ambiente. Naquele ano, os jogos foram disputados sem público, em meio às restrições da pandemia. Agora, os estádios lotados prometem ser fator de peso no confronto. A previsão é que mais de 80 mil pessoas acompanhem a partida no Monumental de Núñez.

De lá para cá, o River Plate conquistou o Campeonato Argentino em duas ocasiões (2021 e 2023), além do Trofeo de Campeones e da Supercopa da Argentina, ambos em 2023.

O Palmeiras, por sua vez, ergueu a taça da Copa do Brasil (2020), da Libertadores (2021), da Recopa Sul-Americana (2022), do Campeonato Brasileiro (2022 e 2023), da Supercopa do Brasil (2023) e do Campeonato Paulista (2022, 2023 e 2024).