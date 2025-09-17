Casagrande: Números do Palmeiras do Abel na Libertadores são espantosos

O aproveitamento do Palmeiras de Abel Ferreira fora de casa na Libertadores é espantoso, afirma o colunista Walter Casagrande Jr. no UOL News Esporte, do Canal UOL.

Longe de casa no torneio, o time de Abel tem 20 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. O Verdão enfrenta o River Plate na Argentina hoje às 21h30 (de Brasília).

Todas as vezes que eu me deparo com os números do Abel Ferreira na Libertadores é um negócio de outro mundo. A gente tentou normalizar ou se acostumou, mas assim, é um absurdo o que o Palmeiras do Abel Ferreira faz na Libertadores — os números são espantosos.

Tanto que, nesses cinco anos, o Palmeiras passou. Tradicionalmente, o São Paulo tinha os melhores números de brasileiros na Libertadores, né? Mas nesses últimos cinco anos o Palmeiras passou em número de vitórias, em número de participações, igualou em título, em número de final, em número de gols marcados — o Palmeiras passou o São Paulo em praticamente todos os feitos na Libertadores por conta dessa era do Abel. É realmente espantosa a era Abel na Libertadores. Casagrande

O UOL News Esporte adiantou qual o time provável do Palmeiras contra o River no Monumental de Núñez.

Weverton, Giay/Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista/Andreas Pereira, Felipe Anderson e Facundo Torres; Flaco López e Vitor Roque.

Técnico: Abel Ferreira

'Palmeiras é favorito para a vaga', diz Casagrande

Casagrande avalia que o Palmeiras chega como favorito para avançar diante do River Plate, mas alerta para os riscos de jogar no Monumental de Núñez.

Eu acho o Palmeiras melhor que o River. A camisa do Palmeiras, nesse momento, tá mais pesada na América do Sul. É uma equipe temida, todo mundo conhece, mesmo o treinador, o Abel super vencedor. Eu acho o Palmeiras favorito pra classificação. Não hoje. Casagrande

