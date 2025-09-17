Topo

Neymar se manifesta sobre rumores de desentendimento com sogra

17/09/2025 15h23

Neymar se manifestou, nesta quarta-feira, sobre os boatos de que ele estaria incomodado com a presença da sogra, Telma Fonseca, em sua mansão no litoral paulista. A notícia se espalhou em portais ligados à vida das celebridades.

Além do camisa 10, Telma e Bruna Biancardi também desmentiram os rumores sobre supostos desentendimentos.

"Que mentira, eu adoro minha sogra... se tem uma pessoa que eu adoraria que estivesse morando com a gente, seria ela!", comentou Neymar, em uma publicação de Instagram que menciona o suposto atrito.

Entenda o caso

O jornal Extra publicou que Neymar teria se incomodado com as ordens e a forma da sogra de "ocupar espaços". Telma estaria na mansão do jogador para passar tempo com sua filha, Bruna Biancardi, e com as netas Mavie e Mel.

Na mesma publicação, Telma se pronunciou sobre a polêmica. "Não costumo me manifestar, mas é tanta barbaridade que dessa vez resolvi falar só um pouquinho. Primeiro, não moro na casa de ninguém, tenho a minha casa graças a Deus. Acho que viram por essas páginas que nada têm a acrescentar. A minha educação e discrição não me permitem invadir espaços alheios, tampouco dar ordens a funcionários que não sejam meus. E o tipo de relacionamento que tenho com Neymar é de muito respeito de ambas as partes", disse.

"Portanto, estão vendendo há tempos notícias infundadas e o povo acredita. E pra quem não entende que o sentido de família é exatamente esse cuidado, zelo e dedicação... sinto muito. E outra coisinha: não preciso de likes, minha rede social é fechada", concluiu.

Bruna Biancardi também deixou um comentário, dizendo para pararem "de acreditar em tudo o que leem de fontes duvidosas", finalizando com "tenham mais senso e mais responsabilidade".

