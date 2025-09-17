Newcastle x Barcelona pela Champions: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Topo

Newcastle e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 16h (de Brasília), no St. James' Park, em Newcastle, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2025/26.

Onde assistir Newcastle x Barcelona?

A partida terá transmissão ao vivo da TNT (TV fechada) e do HBO Max (streaming).

Como chega o Newcastle?

O Newcastle volta à Champions League após a participação em 2023/24, quando foi eliminado ainda na fase de grupos. O início de temporada na Premier League não é dos melhores: a equipe soma cinco pontos em quatro rodadas e ocupa a 10ª colocação. Antes da estreia europeia, venceu o Wolverhampton por 1 a 0, encerrando uma sequência de três jogos sem triunfos.

O técnico Eddie Howe não poderá contar com Jacob Ramsey e Wissa, ambos lesionados. Por outro lado, Anthony Gordon retorna e deve começar entre os titulares.

Como chega o Barcelona?

O Barcelona inicia a caminhada em busca do sexto título europeu em grande fase. Vice-líder de LaLiga, o time soma três vitórias e um empate, com destaque para a goleada por 6 a 0 sobre o Valencia na rodada mais recente. Na temporada passada, caiu na semifinal da Champions diante da Inter de Milão.

Para esta estreia, Hansi Flick tem baixas importantes: Balde, Gavi e Ter Stegen estão fora, enquanto Lamine Yamal e Frenkie de Jong ainda são dúvidas. Mesmo assim, o elenco catalão chega embalado e invicto.

Retrospecto

As equipes já se enfrentaram quatro vezes em competições oficiais. O Barcelona leva vantagem com três vitórias, contra uma do Newcastle. No St. James' Park, cada clube venceu uma vez.

Prováveis escalações

Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman e Livramento; Joelinton, Bruno Guimarães e Tonali; Elanga, Woltemade e Gordon

Técnico: Eddie Howe

Barcelona: García; Koundé, Araújo, Cubarsí e Martin; Pedri e Casadò; Raphinha, Fermín, Rashford e Lewandowski

Técnico: Hansi Flick

Arbitragem

O sueco Glenn Nyberg será o árbitro do confronto.

Ficha técnica

Newcastle x Barcelona

Competição: Champions League - fase de liga, 1ª rodada

Data: quinta-feira, 18 de setembro de 2025

Horário: 16h (de Brasília)

Local: St. James' Park, Newcastle (Inglaterra)

Árbitro: Glenn Nyberg (Suécia)

Transmissão: TNT e HBO Max

