Na altitude, Atlético-MG cede empate ao Bolívar pelas quartas da Sul-Americana

Jogando no estádio Hernando Siles, em La Paz, a 3650 m de altitude, o Atlético-MG cedeu empate ao Bolívar em 2 a 2, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.Vitor Hugo e Alexsander cravaram pela primeira vez com a camisa do Galo, mas Robson Matheus e Dorny Romero (pênalti) deixaram tudo igual para os bolivianos.

Situação do confronto

Com o resultado, quem vencer em Belo Horizonte fica com a vaga na próxima fase. Em caso de empate no agregado, a partida vai aos pênaltis. A volta acontece na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena MRV.

Quem avançar enfrenta, na semifinal, o vencedor de Independiente del Valle x Once Caldas.

? Resumo do jogo

BOLÍVAR 2 x 2 ATLÉTICO-MG

? Competição: Quartas de final da Copa Sul-Americana



?? Local: Estádio Hernando Siles, La Paz (Bolívia)



? Data: 17 de setembro de 2025 (quarta-feira)



? Horário: 19h (de Brasília)

Gols

? Alexsander, aos 44? do 1ºT (Atlético-MG)



? Vitor Hugo, aos 50? do 1ºT (Atlético-MG)



?Robson Matheus, aos 2? do 2ºT (Bolívar)



?Dorny Romero, aos 43? do 2ºT (Bolívar)

Como foi o jogo?

O Bolívar começou mais agressivo, buscando o ataque desde os primeiros minutos com chutes de fora da área e cruzamentos, mas Everson se destacou com grandes defesas. Aos 32 minutos, o Atlético-MG teve que substituir Cuello, que se lesionou, entrando Caio Paulista.

O primeiro gol da equipe mineira saiu ainda no primeiro tempo, aos 44 minutos, quando Rony avançou em contra-ataque e serviu Scarpa, que rolou para Alexsander abrir o placar. Pouco depois, aos 50 minutos, Vitor Hugo cabeceou para o fundo do gol após cobrança de falta de Scarpa, ampliando a vantagem do Galo antes do intervalo.

No segundo tempo, o Bolívar conseguiu diminuir aos 2 minutos, quando Robson Matheus subiu mais alto na área e cabeceou para marcar. Aos 11 minutos, porém, a reação perdeu as forças quando Gariglio foi expulso após entrada dura em Caio Paulista, deixando o time com um jogador a menos.

Mesmo com a vantagem numérica do Atlético-MG, o Bolívar continuou tentando criar chances. Aos 24 minutos, os bolivianos tiveram um pênalti, mas Cauteruccio mandou a bola no travessão. O empate aconteceu em outra penalidade máxima, aos 43 minutos. Porém, desta vez, a rede balançou, com gol de Dorny Romero.

Próximos jogos

Bolívar



Recebe o Academia del Balompie às 12h (de Brasília), no estádio Hernando Siles, pelo Campeonato Boliviano.

Atlético-MG



Visita o Botafogo, às 18h30, no Nilton Santos, pela 24ª rodada do Brasileirão.