Mundial de Atletismo: Juliana Campos não alcança marca e perde na final do Salto com Vara

A brasileira Juliana Campos se despediu do Mundial de Atletismo de Tóquio na manhã desta quarta-feira. A atleta não conseguiu superar a marca de 4,45m no Salto com Vara e foi eliminada na final da modalidade.

A atleta de 28 anos queimou nas três tentativas para alcançar a marca mínima de 4,45m e não conseguiu repetir o desempenho nas qualificatórias, em que encerrou na liderança geral, superando a marca dos 4,60m.

Almir dos Santos e Elton Petronilho caem na semi do Salto Triplo

Os brasileiros Almir dos Santos e Elton Petronilho disputaram nesta quarta-feira a semifinal do Salto Triplo. Ambos não atingiram marcas suficientes para avançar à final e se despediram da competição.

Almir era o favorito entre os brasileiros para se classificar à decisão, mas não acabou sendo ultrapassado na reta final e acabou na 13ª posição, uma atrás da última colocação que garantia vaga na final. O atleta fez 16.70, 16.79 e 16.69 nas três tentativas. Já Elton, que disputou seu primeiro Mundial, fez 16.51 em seu melhor salto e ficou longe da qualificação.

Pedro Rodrigues eliminado de Lançamento de Dardo

No Grupo A da semifinal, Pedro Rodrigues também deu adeus ao Mundial. O brasileiro desperdiçou as primeiras tentativas e ficou de fora do top-12 que se classificou para a final.