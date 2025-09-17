Topo

'Memphis se acha maior que o Corinthians', afirma Mauro Cezar

do UOL

Do UOL, em São Paulo

17/09/2025 12h24

Memphis Depay se porta muitas vezes, inclusive nas redes sociais, como se fosse maior que o Corinthians, avalia Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte, do Canal UOL.

O colunista comentou o longo texto publicado por Memphis no qual o atacante afirma que é alvo de mentiras no clube e na imprensa e expõe sua insatisfação com a situação.

Ele joga muita coisa pra fora do clube, joga muito no ventilador, toda hora faz textão. Enfim, a minha sensação sempre é que ele se acha maior que o clube. Eu fico me perguntando: ele faria isso no Manchester United, que é um clube cheio de problemas também?

Quando ele fala 'não sou um atleta escravo', legal, é isso mesmo, não tem que ser escravo de ninguém, até porque escravo não ganha o que ele ganha. Ele tem que se posicionar, tem todo direito, faz muito bem. Mas existe uma hierarquia, existe o clube, a torcida, sabe? Ele se coloca às vezes como se fosse até maior que o Corinthians. Isso me chama a atenção e me incomoda, é demais.
Mauro Cezar

