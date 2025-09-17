'Memphis se acha maior que o Corinthians', afirma Mauro Cezar

Memphis Depay se porta muitas vezes, inclusive nas redes sociais, como se fosse maior que o Corinthians, avalia Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte, do Canal UOL.

O colunista comentou o longo texto publicado por Memphis no qual o atacante afirma que é alvo de mentiras no clube e na imprensa e expõe sua insatisfação com a situação.

Ele joga muita coisa pra fora do clube, joga muito no ventilador, toda hora faz textão. Enfim, a minha sensação sempre é que ele se acha maior que o clube. Eu fico me perguntando: ele faria isso no Manchester United, que é um clube cheio de problemas também?

Quando ele fala 'não sou um atleta escravo', legal, é isso mesmo, não tem que ser escravo de ninguém, até porque escravo não ganha o que ele ganha. Ele tem que se posicionar, tem todo direito, faz muito bem. Mas existe uma hierarquia, existe o clube, a torcida, sabe? Ele se coloca às vezes como se fosse até maior que o Corinthians. Isso me chama a atenção e me incomoda, é demais.

Mauro Cezar

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.