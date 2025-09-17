Julio Gomes: Memphis culpa a imprensa por fazer o seu dever

Memphis Depay criou o hábito no Corinthians de culpar a imprensa por ela fazer o seu dever, afirma o colunista Julio Gomes no De Primeira, do Canal UOL.

Memphis publicou críticas contra a imprensa e dirigentes corintianos após reportagens revelarem aspectos da sua vida pessoal, como a moradia num triplex de luxo em um hotel de São Paulo, com diária de 50 mil dólares (R$ 275 mil).

Essa postagem culpa a imprensa por noticiar esse tipo de coisa. E aí, Memphis, sinto muito, é o velho embate entre nós e vocês, né? Que a gente tá aqui pra contar as histórias. E vocês não querem que algumas dessas histórias sejam contadas. Vocês querem que seja contada só a história do gol, do herói, de tocar pagode na favela. Isso aí eles querem que seja contado.

O que não é legal, mas que também interessa ao torcedor que está vendo a gente, aí eles ficam bravos, aí pau no jornalista, pau no jornalismo, pau na imprensa. Então, fiquemos bem atentos a isso, porque não estamos aqui para criar crise, mas para contar as histórias.

Julio Gomes

Julio fez um paralelo entre o comportamento de Memphis e o de Neymar, avaliando que ambos representam uma geração de craques autocentrados que se acham inquestionáveis.

"Eu vejo tantos paralelos do Memphis com o Neymar. Não gosto do estilo, porque eu acho que esses caras, o Memphis, o Neymar, eles são de uma geração de jogadores que podem ser comparados com grandes craques do passado em termos de números, mas que não podem ser comparados com craques do passado em relação a feitos, em relação à maneira como eles consideram que o futebol e todo mundo em volta do futebol está a serviço deles, e não que eles estão a serviço do jogo e das pessoas que gostam de assistir futebol."

"Eu acho que eles invertem a dinâmica do que um ídolo deve fazer e se comportar e adotam um discurso que, infelizmente, está sendo muito comprado pelas sociedades de coitadismo, de todos contra mim, todos me perseguem. A imprensa me persegue, a torcida me persegue, o técnico me persegue, todo mundo me persegue. São sempre as vítimas. Eles são um discurso de vitimização que eu não gosto diante do que eles poderiam trazer para a sociedade como exemplo que poderiam ser", disse Julio Gomes.

