Mbappé alcança sexto lugar na artilharia da história da Champions

17/09/2025 09h34

Kylian Mbappé segue escrevendo seu nome na história da Champions League. O atacante francês marcou mais uma vez, desta vez na vitória do Real Madrid nesta terça-feira sobre o Olympique de Marselha, e chegou a 57 gols na competição.

Com o feito, Mbappé passou a dividir o sexto lugar no ranking de maiores artilheiros do torneio com o alemão Thomas Muller, ambos com 57 gols. A diferença, no entanto, está na eficiência: enquanto Muller precisou de 163 partidas, o francês alcançou a marca em apenas 88 jogos.

O topo da lista segue liderado por Cristiano Ronaldo, com 140 gols, seguido de perto por Lionel Messi, com 129. Entre os nomes ainda em atividade, além de Mbappé, aparecem Robert Lewandowski (105) e Karim Benzema (90), este último não atua mais na Europa.

Maiores artilheiros da Champions League

  1. Cristiano Ronaldo - 183 jogos, 140 gols

  2. Lionel Messi - 163 jogos, 129 gols

  3. Robert Lewandowski - 133 jogos, 105 gols

  4. Karim Benzema - 152 jogos, 90 gols

  5. Raúl González - 142 jogos, 71 gols

  6. Kylian Mbappé - 88 jogos, 57 gols

  7. Thomas Müller - 163 jogos, 57 gols

Perspectiva para o futuro

Aos 26 anos, Mbappé demonstra que tem potencial para subir ainda mais posições e se aproximar dos maiores artilheiros da história da competição continental.

