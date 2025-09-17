Marlon Freitas considera empate do Botafogo "inadmissível" e sai em defesa de Davide Ancelotti

Topo

O Botafogo enfrentou o Mirassol na noite desta quarta-feira, em jogo reprogramado do primeiro turno do Brasileirão, por conta da participação do Glorioso no Super Mundial de Clubes. Após um excelente primeiro tempo, que terminou com o placar de 3 a 0 para o Alvinegro, a equipe carioca sucumbiu na etapa final.

Com apenas 17 minutos no segundo tempo, o Mirassol envolveu completamente o Glorioso e empatou o confronto. O capitão Marlon Freitas admitiu a queda de rendimento no segundo tempo e saiu em defesa de Davide Ancelotti, vaiado após o término da partida.

"A diferença foi a postura. No primeiro tempo, tivemos muita coragem para jogar, associando bem nosso time, muita posse, atraindo bem o adversário e atacando nas costas. No segundo tempo, perdemos um pouco isso, essa movimentação, essa posse de bola," analisou.

"É o todo, ganha todo mundo, perde todo mundo. Agora é levantar a cabeça pois temos um jogo difícil aqui no sábado. Precisamos trazer o torcedor para o nosso lado. Entendemos a indignação do torcedor, porque é inadmissível a gente fazer um placar de três a zero e tomar o empate", completou.

Eliminado na Libertadores e na Copa do Brasil, o Botafogo está em baixa com o treinador. No próximo sábado, pela 24ª rodada do Brasileiro, o Glorioso receberá o Atlético-MG.

