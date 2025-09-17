Manchester City x Napoli pela Champions League: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Topo

Manchester City e Napoli se enfrentam nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League.

Confira onde assistir, como chegam as equipes, prováveis escalações e dados do confronto.

Onde assistir Manchester City x Napoli ao vivo?

Streaming: HBO Max

Como chega o Manchester City para o confronto

A equipe comandada pelo espanhol Pep Guardiola vem embalada após a vitória por 3 a 0 sobre seu maior rival, o Manchester United.

Como chega o Napoli para o confronto

O Napoli registra 100% de aproveitamento no torneio continental até aqui, com três vitórias em três jogos disputados.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram quatro vezes e o Manchester City leva vantagem no histórico, com duas vitórias. O Napoli teve um triunfo e ainda ocorreu um empate.

Prováveis escalações

MANCHESTER CITY: Donnarumma; Rico Lewis, Rúben Dias, Gvardiol e Nico O'Reilly; Rodri, Reijnders e Foden; Bernardo Silva, Doku e Haaland

Técnico: Pep Guardiola

NAPOLI: Alex Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno e Spinazzola (Mathías Oliveira); Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay; Höjlund

Técnico: Antonio Conte

Arbitragem de Manchester City x Napoli

Árbitro: Felix Zwayer

Assistentes: Robert Kempter e Christian Dietz

VAR: Christian Dingert

Ficha técnica de Manchester City x Napoli

Confronto: Manchester City x Napoli

Competição: Champions League - fase de liga, 1ª rodada

Data e horário: Quinta-feira, 18/09/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Etihad Stadium - Manchester (ING)

Transmissão: HBO Max

