Manchester City x Napoli pela Champions League: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Manchester City e Napoli se enfrentam nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League.
Confira onde assistir, como chegam as equipes, prováveis escalações e dados do confronto.
Onde assistir Manchester City x Napoli ao vivo?
Streaming: HBO Max
Como chega o Manchester City para o confronto
A equipe comandada pelo espanhol Pep Guardiola vem embalada após a vitória por 3 a 0 sobre seu maior rival, o Manchester United.
Como chega o Napoli para o confronto
O Napoli registra 100% de aproveitamento no torneio continental até aqui, com três vitórias em três jogos disputados.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram quatro vezes e o Manchester City leva vantagem no histórico, com duas vitórias. O Napoli teve um triunfo e ainda ocorreu um empate.
Prováveis escalações
MANCHESTER CITY: Donnarumma; Rico Lewis, Rúben Dias, Gvardiol e Nico O'Reilly; Rodri, Reijnders e Foden; Bernardo Silva, Doku e Haaland
Técnico: Pep Guardiola
NAPOLI: Alex Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno e Spinazzola (Mathías Oliveira); Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay; Höjlund
Técnico: Antonio Conte
Arbitragem de Manchester City x Napoli
Árbitro: Felix Zwayer
Assistentes: Robert Kempter e Christian Dietz
VAR: Christian Dingert
Ficha técnica de Manchester City x Napoli
Confronto: Manchester City x Napoli
Competição: Champions League - fase de liga, 1ª rodada
Data e horário: Quinta-feira, 18/09/2025, às 16h (de Brasília)
Local: Etihad Stadium - Manchester (ING)
Transmissão: HBO Max