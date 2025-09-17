'Maldição': Musetti questiona contratação de Soteldo pelo Flu

O Fluminense tem boas chances de avançar na Sul-Americana desde que Soteldo não esteja em campo no próximo jogo, analisou Lucas Musetti, no Fim de Papo.

Derrotado por 1 a 0 pelo Lanús (ARG) no jogo de ida das quartas de final, o Fluminense agora precisa vencer em casa por dois gols para avançar direto.

Acho que o Fluminense passa desde que o Soteldo não entre. Não é nem uma questão espiritual. Ele não está jogando nada. É um negócio maluco. Eu tenho certeza que nenhum analista do Fluminense aceitou essa contratação. Se tivessem visto dois jogos pelo Santos ou pelo Grêmio, que o Renato estava, o cara só se machuca. Ele não dá um gol ou assistência em três meses.

O Renato Gaúcho [...] coloca o Soteldo e é incrível: a 'maldição Soteldo'. Entra o Soteldo e o Fluminense não tem capacidade de ganhar um ponto quando ele está em campo.

Lucas Musetti

