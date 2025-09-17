Lucas Moura comemora retorno de Luiz Gustavo aos treinos no São Paulo

O volante Luiz Gustavo foi liberado pelo departamento médico do São Paulo e voltará a treinar sem restrições após se recuperar de um tromboembolismo pulmonar. O jogador estava em tratamento desde abril, quando iniciou medicação anticoagulante.

Nas redes sociais, o meia Lucas Moura celebrou a volta do companheiro:

"Glória a Deus pelo seu retorno, Guga. Você é referência, um exemplo pra todos nós. Muito feliz por você! Vamos que vamos!", escreveu.

Longa ausência

A última partida de Luiz Gustavo havia sido em 2 de abril, contra o Talleres, em Córdoba, pela fase de grupos da Copa Libertadores. Ele disputou apenas dois jogos na temporada 2025.

O retorno do meio-campista é considerado um reforço importante para o técnico Hernán Crespo, que ganha mais uma opção para a sequência da temporada. Quando Luiz Gustavo estiver apto, existe a chance de o atleta ser usado como zagueiro no esquema 3-5-2.