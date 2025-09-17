Liverpool marca nos acréscimos e ganha no sufoco do Atlético de Madrid na largada da Champions

Topo

Melhor time da fase de grupos da última edição da Champions, o campeão inglês Liverpool sofreu para superar o Atlético de Madrid, por 3 a 2, na largada da nova edição. Depois de um início arrasador e dois gols em seis minutos, os ingleses permitiram o empate aos espanhóis e só evitaram o tropeço em Anfield com gol de Van Djik nos acréscimos.

O Liverpool precisou de somente seis minutos para passar a fácil impressão de que venceria com tranquilidade. Em um Anfield lotado, contou com o brilho de sua estrela, Mohamed Salah, e início avassalador, para logo abrir vantagem de dois gols.

Com apenas quatro minutos, Salah bateu a falta rasteira, a bola desviou no marcador, bateu em Robertson e foi para o fundo das redes. Logo depois, o egípcio fez grande jogada pela direita, tabelou com Gravenberch e ampliou, para irritação de Diego Simeone, técnico do Atlético, inconformado com a fácil infiltração do time inglês.

Antes do intervalo, já nos acréscimos, Llorente deu um desvio sutil após cruzamento de Lenglet e recolocou os atleticanos na partida. E o que parecia impossível, aconteceu, com o atacante espanhol indo às redes mais uma vez e deixando tudo igual aos 36 minutos.

O Liverpool - venceu seus sete primeiros jogos na edição passada - partiu com tudo ao ataque em busca do gol do triunfo. E acabou premiado com gol de cabeça do capitão Van Dijk após cobrança de escanteio de Szobosliai. O Atlético perdeu o jogo após grande reação e o técnico Diego Simeone, expulso após o terceiro gol inglês.

Na abertura do dia, Olympiacos e Pafos ficaram no empate sem gols, enquanto Slavia Praga e Bodo/Glimt fizeram uma movimentada partida, igualada por 2 a 2. Destaque, ainda, para a vitória da Inter de Milão sobre o Ajax, na Holanda, por 2 a 0, gols de Marcus Thuram.

