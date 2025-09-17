Lenhadora de 17 anos ganha ouro no arremesso de peso nos Jogos da Juventude

Entre pilhas de lascas de madeira, no interior de Sarandi, norte do Rio Grande do Sul, Kauane Padilha aprendeu cedo o valor do esforço. Aos 17 anos, a jovem divide os dias entre ajudar os pais como lenhadora — atividade fundamental para aquecer lareiras durante o rigoroso inverno gaúcho — e o sonho de se firmar no atletismo.

O resultado dessa rotina de superação veio em Brasília: a conquista inédita do ouro no arremesso de peso nos Jogos da Juventude. "Aprendi o ofício com os meus pais, e como envolve um grande esforço físico, acho que me adaptei bem ao esporte", explica.

O caminho até o pódio, porém, não foi nada convencional. Kauane treina em uma pista improvisada, ao lado de uma rodovia movimentada que corta o município.

As linhas que delimitam a área de arremesso são riscadas no chão, lembrando a trajetória do olímpico Darlan Romani, que também teve momentos de dificuldade na carreira.

O Darlan é um atleta olímpico, de alto rendimento, mas que também começou de baixo e me inspirou. Me dedico muito aos treinos, independente se é em uma arena completa, ou na improvisação.

Kauane

A conquista em Brasília coroa uma temporada de ascensão. Há poucas semanas, Kauane já havia garantido a medalha de prata no Campeonato Brasileiro Sub-20.

Agora, com a confiança renovada, ela se prepara para representar o país no Sul-Americano da categoria, sonhando em transformar a força moldada no trabalho diário em uma carreira sólida no esporte.