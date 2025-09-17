Leila Pereira convoca torcida do Palmeiras contra o River Plate

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, publicou uma mensagem nas redes sociais para incentivar o time antes do duelo contra o River Plate, válido pela ida das quartas de final da Copa Libertadores da América.

"É decisão! É noite de Copa! De lutar sem parar! Vamos em busca da vitória na Argentina! Hoje é dia de Palmeiras e nada mais importa!", escreveu Leila Pereira, em tom de motivação ao Palmeiras.

Palmeiras x River: horário e local

O confronto acontece nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Más Monumental, em Buenos Aires. A partida marca o primeiro jogo da série que definirá um dos semifinalistas do torneio continental.

O vencedor do duelo enfrentará na próxima fase quem avançar entre São Paulo e LDU.