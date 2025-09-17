LDU x São Paulo: saiba onde assistir às quartas de final da Libertadores

O São Paulo visita a LDU nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no estádio Casablanca, em Quito, no Equador, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir: A partida será televisionada pela Paramount, mas você também acompanha toda a repercussão do confronto aqui no gazetaesportiva.com.

O São Paulo chega para o duelo com a confiança em alta. No último domingo, mesmo com muitos desfalques, o Tricolor bateu o Botafogo, atual campeão da Libertadores, por 1 a 0, no Morumbis, e se manteve firme na briga pelo G6 do Brasileirão.

Apesar do bom momento, o técnico Hernán Crespo vem tendo de lidar com baixas importantes, como Lucas Moura, Oscar, Calleri, André Silva e Luiz Gustavo, que voltará a ficar à disposição do treinador são-paulino a partir de sábado após se recuperar de um tromboembolismo pulmonar.

O São Paulo vai em busca da primeira vitória sobre a LDU fora de casa de sua história. Em três confrontos em Quito, o Tricolor levou a pior em todos eles, o mais recente pelas quartas de final da Copa Sul-Americana de 2023.

A altitude de mais de 2800m é o que mais preocupa o São Paulo. O Tricolor terá de se adaptar às condições nada favoráveis de jogar nas alturas, como o ar rarefeito, a bola mais leve e o jogo mais rápido.

O Tricolor embarca para Quito no fim da manhã desta quarta-feira e desembarca em solo equatoriano por volta das 17h30 (de Brasília). O elenco não treinará na véspera da partida por falta de tempo, se limitando a uma ativação no hotel em que estará hospedado.