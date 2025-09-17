Topo

Esporte

LDU x São Paulo: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

17/09/2025 20h00

O São Paulo visita a LDU nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no estádio Casablanca, em Quito, no Equador, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Dono da segunda melhor campanha geral da primeira fase, o Tricolor tenta conquistar o primeiro bom resultado de sua história contra a LDU, em Quito, lugar que costuma ser bastante hostil para a equipe são-paulina.

A partida desta quinta-feira será disputada a mais de 2800m acima do nível do mar. A LDU terá a altitude como aliada para bater o São Paulo e se aproximar da tão sonhada semifinal do torneio.

Onde assistir LDU x São Paulo ao vivo?

O confronto de ida das quartas de final da Libertadores será televisionado pela Paramount, mas você também acompanha toda a repercussão de LDU x São Paulo aqui no gazetaesportiva.com.

Como o São Paulo chega para o jogo?

O São Paulo chega para a partida com a confiança em alta. No último domingo, mesmo com muitos desfalques importantes, como Lucas, Oscar, André Silva, Calleri, Ferreirinha e Luciano, a equipe comandada por Hernán Crespo venceu o Botafogo, atual campeão da Libertadores, no Morumbis, jogando um bom futebol.

Firme na briga pelo G6 do Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem provado a força de seu elenco e buscará fazer isso mais uma vez nesta quinta-feira para avançar também na Libertadores.

Como a LDU chega para o jogo?

A LDU também vem de vitória. Na última sexta-feira, a equipe bateu o Libertad de Loja por 1 a 0, pelo Campeonato Equatoriano, competição na qual ocupa a terceira colocação, atrás do líder Independiente del Valle e do Barcelona de Guayaquil.

A LDU se classificou na primeira fase da Libertadores como líder do Grupo C, à frente do Flamengo. Nas oitavas de final, eliminou o atual campeão, o Botafogo, vencendo o jogo de volta na altitude de Quito, por 2 a 0, após ser derrotada no Rio de Janeiro por 1 a 0.

Histórico do confronto entre LDU e São Paulo

O histórico de LDU x São Paulo é bastante equilibrado. As duas equipes se enfrentaram seis vezes na história, com três vitórias para cada lado.

Todos os triunfos do time equatoriano foram em Quito. O São Paulo também só conseguiu vencer jogando em casa, sempre por torneios continentais.

Em 2004, as duas equipes caíram no mesmo grupo da Libertadores.No Equador, o São Paulo foi derrotado por 3 a 0. Já no Morumbis, melhor para o Tricolor, que bateu a LDU por 1 a 0.

São Paulo e LDU voltaram a se enfrentar na Libertadores de 2020, novamente pela fase de grupos. No Morumbis, o Tricolor não tomou conhecimento dos rivais, vencendo por 3 a 0. Mas, na altitude de Quito, nova derrota, desta vez por 4 a 2.

O último encontro entre os dois clubes foi pelas quartas de final da Copa Sul-Americana de 2023. Na ida, no Equador, a LDU venceu por 2 a 1. Na volta, o São Paulo bateu os equatorianos por 1 a 0, resultado que levou a partida para os pênaltis. Na marca da cal, melhor para os visitantes, que eliminaram os são-paulinos em pleno Morumbis ao vencerem por 5 a 4.

Confira todos os jogos entre LDU e São Paulo na história:

LDU 3 x 0 São Paulo - Libertadores 2004

São Paulo 1 x 0 LDU - Libertadores 2004

São Paulo 3 x  0 LDU - Libertadores 2020

LDU 4 x 2 São Paulo - Libertadores 2020

LDU 2 x 1 São Paulo - Sul-Americana 2023

São Paulo 1 (4) x (5) 0 LDU - Sul-Americana 2023

Estatísticas

Das 32 equipes que disputaram a primeira fase da Libertadores, a LDU é a que possui a sétima pior média de posse de bola do torneio (43,8%).

O São Paulo, por sua vez, ostenta a maior série invicta de sua história na Libertadores. São 17 jogos consecutivos sem perder, superando o recorde de 1974, ano em que foi vice-campeão e ficou 11 jogos invicto.

Prováveis escalações

O São Paulo tem desfalques importantes para o duelo com a LDU. Lucas Moura, Oscar, Calleri, André Silva, Luiz Gustavo e Ryan Francisco seguem como baixas, se recuperando de seus respectivos problemas físicos.

Ferreirinha, por sua vez, deve pintar como novidade entre os relacionados. O atacante não enfrentou o Botafogo por causa de um incômodo no adutor esquerdo, mas treinou normalmente com o elenco tricolor nos últimos dias.

Pelo lado da LDU, o técnico brasileiro Tiago Nunes não terá à disposição o zagueiro Richard Mina, expulso na última partida da equipe na Libertadores, contra o Botafogo.

Veja as prováveis escalações a seguir:

LDU: Gonzalo Valle; Gianfranco Allala, Ricardo Adé e Quiñonez; José Quintero, Carlos Gruezo, Villamil e Bryan Ramírez; Alvarado, Alxugaray e Jeison Medina.

Técnico: Tiago Nunes.

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Wendell; Ferreirinha (Tapia) e Luciano.

Técnico: Hernán Crespo.

Arbitragem

Árbitro: Yael Falcon (ARG)

Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Jasoé Savorani (ARG)

VAR: Jorge Baliño (ARG)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Com Brazão como dúvida, reserva do Santos fica de sobreaviso: "Estou preparado"

Palmeiras terá Andreas Pereira titular contra o River Plate; veja escalações

Abel surpreende, e Andreas é titular do Palmeiras contra River; veja times

Morre Maria de Rezende, mãe de Bernardinho e avó de Bruninho, aos 91 anos

São Paulo vence Flamengo com golaço e vai às quartas da Copa do Brasil feminina

Newcastle x Barcelona pela Champions: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Manchester City x Napoli pela Champions League: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

LDU x São Paulo: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Botafogo-SP x Operário-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Transmissão ao vivo de River Plate x Palmeiras pela Libertadores: veja onde assistir

Vasco faz treino técnico e avança em preparação para enfrentar o Flamengo