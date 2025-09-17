LA28 adiciona patrocinadores e informa sobre ingressos para "maior evento esportivo da história"

Por Rory Carroll

LOS ANGELES (Reuters) - Os Jogos Olímpicos de Los Angeles de 2028 estão atraindo interesse de grandes marcas e continuam no caminho certo para atingir suas metas de patrocínio, disse à Reuters John Slusher, presidente-executivo das Propriedades Olímpicas e Paralímpicas dos EUA (USOPP).

Na terça-feira, Starbucks tornou-se a parceira oficial de café dos Jogos, tornando-se a quarta parceira fundadora, ao lado da montadora Honda, da empresa de mídia e tecnologia Comcast e da Delta Air Lines.

A USOPP é a entidade encarregada do marketing e da venda de ativos comerciais para os Jogos de 2028 e dos direitos da equipe dos EUA até 2028.

"As pessoas agora percebem que este será o maior evento esportivo da história do mundo", disse Slusher à Reuters esta semana.

"Vamos vender todas as categorias, para que eles possam participar ou para que seus concorrentes participem."

LA28 estabeleceu a meta de assinar de US$800 milhões a US$1 bilhão em novos acordos em 2025, o que elevaria a receita total de patrocínio para cerca de US$2 bilhões.

"Acreditamos que estaremos bem nessa faixa, se não potencialmente acima dela", disse Slusher, que passou 26 anos na Nike, onde liderou o marketing esportivo global e supervisionou as relações com os atletas e propriedades da empresa de roupas esportivas.

Ele acrescentou que está confiante de que a LA28 atingirá ou excederá sua meta geral de patrocínio de US$2,5 bilhões quando a chama olímpica chegar ao sul da Califórnia, em menos de três anos.

Algumas empresas que haviam entrado em níveis mais baixos estão procurando se atualizar, e a decisão do Comitê Olímpico Internacional (COI) de permitir direitos de nomeação de locais de competição pela primeira vez abre um fluxo de receita adicional, disse Slusher.

"O ímpeto continua muito forte e temos os resultados que comprovam isso", acrescentou.

As categorias de patrocínio abertas para os Jogos incluem serviços financeiros, restaurantes de serviço rápido, varejo, bens de consumo embalados, energia e serviços digitais, disse Slusher.

Os Jogos de Paris no ano passado tiveram receitas de patrocínio doméstico de mais de US$1,2 bilhão, enquanto os Jogos de Tóquio de 2020, sediados em 2021 devido à pandemia da Covid-19, quebraram todos os recordes de acordos de patrocínio doméstico com mais de US$3 bilhões em receitas.

Os organizadores disseram nesta quarta-feira que os ingressos e pacotes de hospitalidade para os Jogos de Los Angeles estarão à venda a partir de 2026. O registro dos ingressos começará em janeiro no site la28.org.

Os ingressos individuais para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos custarão a partir de US$28, com acesso antecipado para as comunidades locais próximas às instalações dos jogos.

Os Jogos de Los Angeles, financiados pelo setor privado, têm um orçamento de cerca de US$7 bilhões, sustentado por receitas provenientes de parcerias corporativas, licenciamento, hospitalidade, venda de ingressos e uma contribuição significativa do COI.