Topo

Esporte

LA28 adiciona patrocinadores e informa sobre ingressos para "maior evento esportivo da história"

17/09/2025 11h36

Por Rory Carroll

LOS ANGELES (Reuters) - Os Jogos Olímpicos de Los Angeles de 2028 estão atraindo interesse de grandes marcas e continuam no caminho certo para atingir suas metas de patrocínio, disse à Reuters John Slusher, presidente-executivo das Propriedades Olímpicas e Paralímpicas dos EUA (USOPP).

Na terça-feira, Starbucks tornou-se a parceira oficial de café dos Jogos, tornando-se a quarta parceira fundadora, ao lado da montadora Honda, da empresa de mídia e tecnologia Comcast e da Delta Air Lines.

A USOPP é a entidade encarregada do marketing e da venda de ativos comerciais para os Jogos de 2028 e dos direitos da equipe dos EUA até 2028.

"As pessoas agora percebem que este será o maior evento esportivo da história do mundo", disse Slusher à Reuters esta semana.

"Vamos vender todas as categorias, para que eles possam participar ou para que seus concorrentes participem."

LA28 estabeleceu a meta de assinar de US$800 milhões a US$1 bilhão em novos acordos em 2025, o que elevaria a receita total de patrocínio para cerca de US$2 bilhões.

"Acreditamos que estaremos bem nessa faixa, se não potencialmente acima dela", disse Slusher, que passou 26 anos na Nike, onde liderou o marketing esportivo global e supervisionou as relações com os atletas e propriedades da empresa de roupas esportivas.

Ele acrescentou que está confiante de que a LA28 atingirá ou excederá sua meta geral de patrocínio de US$2,5 bilhões quando a chama olímpica chegar ao sul da Califórnia, em menos de três anos.

Algumas empresas que haviam entrado em níveis mais baixos estão procurando se atualizar, e a decisão do Comitê Olímpico Internacional (COI) de permitir direitos de nomeação de locais de competição pela primeira vez abre um fluxo de receita adicional, disse Slusher.

"O ímpeto continua muito forte e temos os resultados que comprovam isso", acrescentou.

As categorias de patrocínio abertas para os Jogos incluem serviços financeiros, restaurantes de serviço rápido, varejo, bens de consumo embalados, energia e serviços digitais, disse Slusher.

Os Jogos de Paris no ano passado tiveram receitas de patrocínio doméstico de mais de US$1,2 bilhão, enquanto os Jogos de Tóquio de 2020, sediados em 2021 devido à pandemia da Covid-19, quebraram todos os recordes de acordos de patrocínio doméstico com mais de US$3 bilhões em receitas.

Os organizadores disseram nesta quarta-feira que os ingressos e pacotes de hospitalidade para os Jogos de Los Angeles estarão à venda a partir de 2026. O registro dos ingressos começará em janeiro no site la28.org.

Os ingressos individuais para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos custarão a partir de US$28, com acesso antecipado para as comunidades locais próximas às instalações dos jogos.

Os Jogos de Los Angeles, financiados pelo setor privado, têm um orçamento de cerca de US$7 bilhões, sustentado por receitas provenientes de parcerias corporativas, licenciamento, hospitalidade, venda de ingressos e uma contribuição significativa do COI.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Alexandra Rinder é campeã mundial de bodyboarding, e Wahine define semis com três brasileiras

Internacional rebate crítica do Grêmio sobre preço dos ingressos para torcida visitante no Grenal

Corinthians divulga venda de ingressos para Clássico Alvinegro feminino contra o Santos

Banco, renovação e Mbappé: jornal lista 'dúvidas' que afetam Vini no Real

Jovens da base aproveitam treinos no profissional e chamam atenção no Corinthians

Alexander-Arnold desfalca Real Madrid por até um mês após exama constatar lesão muscular

Sem paciência? Kayla Harrison cogita plano B caso luta com Amanda Nunes não avance

Internacional se manifesta sobre preços de ingressos no Gre-Nal

Com desfalques, Corinthians faz treino aberto de olho no Sport; veja quem pode voltar

Benfica encaminha retorno de José Mourinho após 25 anos

Sydney FC rescinde contrato com Douglas Costa, pois atacante não pode deixar o Brasil