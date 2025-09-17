Kane brilha com dois gols e Bayern bate campeão do mundo Chelsea em dia de estreia de Estêvão

Confronto bastante esperado do dia, Bayern e Chelsea não decepcionaram na Allianz Arena, em Munique. E os alemães, sempre entre os favoritos da Champions, não decepcionaram, ganhando por 3 a 1 dos campeões do Mundial de Clubes dos Estados Unidos em dia de estreia na competição mais importante da Europa do jovem brasileiro Estêvão e brilho do inglês Kane.

Um início arrasador dos alemães foi fundamental para o triunfo diante do forte time de Enzo Maresca. Logo aos 20 minutos, Olise cruzou rasteiro e Chalobah desviou contra as próprias redes. Kane estava atrás para fazer o gol.

O inglês deixou sua marca logo depois, após ser agarrado por Caicedo na área. O camisa 9 bateu o pênalti alertado pelo VAR com precisão. Na saída de bola, os visitantes descontaram com Cole Palmer, resultado da etapa inicial.

Sempre perigoso, Kane saiu cara a cara com Sánchez no começo da etapa final para ampliar e parou em defesa linda com a perna. O artilheiro não costuma perder duas oportunidades seguidas e ampliou com batida colocada.

Destaque do Chelsea neste início de temporada para se adaptar rapidamente aos novo companheiros, Estêvão começou a partida na reserva, entrando somente aos 36 do segundo tempo na vaga de Enzo Fernández. O jovem de 18 anos pouco fez na busca por uma reação, mas concretizou o sonho de jogar na Champions.

Já na reta final, Cole Palmer recebeu livre e, com toque sutil, tirou do goleiro Neuer para 'reabrir' a disputa. O VAR, contudo, estragou a festa ao flagrar impedimento no lance e o placar não foi mais alterado.