Kaio Jorge, Endrick e mais: relembre jogadores dispensados pelo São Paulo na base
Na última terça-feira, o atacante Kaio Jorge, artilheiro do Cruzeiro, revelou que foi dispensado na base do São Paulo. A Gazeta Esportiva decidiu relembrar outros jogadores que também foram rejeitados pelo Tricolor ainda jovens.
Endrick
O caso mais recente é o do atacante Endrick. O jogador do Real Madrid, revelado pelo Palmeiras, chegou a treinar em Cotia em 2016, mas foi dispensado porque o clube não aceitou o que o pai do jovem pediu.
Após isso, o jogador se transferiu ao Verdão e se tornou a maior joia do clube nos últimos anos. No final de 2022, Endrick foi vendido ao Real Madrid por 72 milhões de euros (R$ 398,8 milhões na época).
Roberto Firmino
O atacante Roberto Firmino é outro que também passou pelo Tricolor. Em 2008, o jogador, na época com 17 anos, realizou uma peneira na base do clube paulista. Entretanto, foi dispensado após a oportunidade e seguiu para o Figueirense.
Depois de se formar no clube catarinense, Firmino fez praticamente toda a carreira no exterior e viveu seu auge no Liverpool, da Inglaterra, onde conquistou o título da Liga dos Campeões.
Hulk
Um dos principais nomes do futebol brasileiro atualmente, Hulk também teve passagem pela base são-paulina. O atacante, hoje no Atlético-MG, foi dispensado do São Paulo em 2002. Um ano depois, acertou sua ida ao Vitória, clube que o revelou para o mundo.
Hulk deixou o Vitória em 2005 rumo ao futebol japonês, onde rodou por alguns clubes. Posteriormente, o jogador passou por Porto, Zenit e Shangai SIPG, até chegar ao Galo, em 2021. Além disso, defendeu o Brasil na Copa do Mundo de 2014.
David Luiz
O zagueiro David Luiz é outro que foi rejeitado pelo Tricolor. O defensor chegou ao clube do Morumbis em 1999, aos 12 anos de idade, e ficou até 2001, quando foi dispensado da base. Assim como Hulk, seguiu para o Vitória, onde finalizou a formação.
Titular na Copa do Mundo de 2014, David Luiz soma passagens por Benfica, Chelsea, PSG, Arsenal, Flamengo e Fortaleza e atualmente está no Pafos, do Chipre. Entre as principais conquistas, estão a Liga dos Campeões e a Libertadores.
Ederson
O goleiro Ederson, hoje no Fenerbahce, da Turquia, defendeu a base do São Paulo de 2008 a 2009. O jogador, contudo, não seguiu no Tricolor e rumou para o Benfica, onde se formou.
Até a última temporada, Ederson estava no Manchester City, da Inglaterra, onde passou a maior parte de sua carreira. Em oito anos pelo clube inglês, o arqueiro conquistou 18 títulos, entre eles uma Liga dos Campeões e seis Campeonatos Ingleses.