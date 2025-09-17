Juventude x Corinthians: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-17

Nesta quarta-feira, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17, o Corinthians visita o Juventude, às 15h (de Brasília), no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, em Flores da Cunha, município no Rio Grande do Sul.

ONDE ASSISTIR: o duelo terá transmissão da TV Papo, canal oficial do Juventude no Youtube. O ingresso para assistir o jogo no estádio será 2kg de alimento não perecível.

Como chegam as equipes?

O Corinthians ocupa atualmente a oitava posição no Brasileirão Sub-17, somando 29 pontos conquistados até o momento. Na última rodada, o Timão acabou caindo uma posição na tabela ao ser derrotado pelo Palmeiras, em casa, por 3 a 2, resultado que interrompeu sua sequência de resultados positivos.

O Juventude, por outro lado, vive um momento delicado e figura na 15ª colocação, com 19 pontos. A equipe enfrenta uma sequência de derrotas e precisa de uma vitória urgente para tentar se afastar da má fase e melhorar sua colocação na competição.

Segunda parte de momentos do jogo em campo reduzido! #VaiCorinthians pic.twitter.com/w7eKsMQHe8 ? Corinthians (@Corinthians) September 16, 2025

Arbitragem

O trio de arbitragem do Rio Grande do Sul para o jogo é liderado pelo árbitro Wagner Silveira Echevarria, auxiliado por Mateus Oliverio Rocha e Jeissyevan Freitag Gonçalves. Francisco Soares Dias completa a equipe como quarto árbitro, garantindo suporte e controle das substituições durante a partida.

Todos os oficiais representam a Federação Gaúcha de Futebol.