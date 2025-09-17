Jovens da base aproveitam treinos no profissional e chamam atenção no Corinthians
O transfer ban impediu o Corinthians de contratar, mas abriu espaço para a chegada de jovens da base ao elenco principal. Muitos garotos que têm treinado com os profissionais nos últimos dias chamaram a atenção nas atividades, como aconteceu nesta quarta-feira.
A reportagem da Gazeta Esportiva acompanhou o trabalho desta manhã, que foi aberto à imprensa no CT Dr. Joaquim Grava. Alguns Filhos do Terrão participaram do treino e foram observados de perto pelo técnico Dorival Júnior.
Além de Gui Negão, com quatro gols nos últimos seis jogos, o lateral direito João Victor, conhecido como 'Jacaré', e o volante André Luiz, que têm sido relacionados para partidas do Corinthians, aproveitaram a oportunidade para mostrar serviço. A dupla foi destaque do treino.
André, que estreou no último sábado, na vitória de 1 a 0 sobre o Fluminense, no Maracanã, mostrou boa capacidade de desarme e infiltração na área. Já Jacaré fez boas jogadas pelo lado direito, chegando a aplicar uma linda caneta em Angileri.
Outros Filhos do Terrão também foram chamados para integrar os trabalhos. Foram eles: o volante Victor Dourado, o meia Lucas Molina e o atacante Nicolas Araújo. Estes, no entanto, tiveram participação mais discreta.
Dorival de olho
Diante da ausência de reforços, Dorival está cada vez mais atento aos garotos da base. Na última terça-feira, aliás, ele e o executivo de futebol Fabinho Soldado assistiram ao treino da equipe sub-20. O intuito é monitorar jovens que podem vir a ser pinçados para o elenco principal.
Como foi o treino?
A manhã começou com uma ativação física no gramado, seguida por uma roda de bobinho e tiros de velocidade. Na sequência, os jogadores realizaram uma atividade voltada à transição ofensiva, com superioridade numérica.
Por fim, o grupo foi dividido por coletes para um trabalho focado em pressão na saída de bola. Os defensores de um time saíam jogando, enquanto os atletas da outra equipe tentavam roubar a bola.
Em determinados momentos, Dorival Júnior paralisou as atividades para passar orientações.
Situação do DM do Corinthians
- Rodrigo Garro (lesão de grau 2 na panturrilha direita) - desfalque;
- André Carrillo (cirurgia no tornozelo esquerdo) - desfalque;
- Raniele (transição física) - pode voltar;
- Charles (dores no joelho direito) - pode voltar;
- Memphis Depay (edema na posterior da coxa direita) - dúvida, com menos chances de voltar;
- José Martínez - recuperado de trauma no tornozelo esquerdo, está à disposição
- Hugo - sofreu pancada no treino, mas não preocupa e está à disposição
Próximo jogo do Corinthians
- Sport x Corinthians (24ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)
- Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)
Situação na tabela
- Corinthians: nona posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e oito derrotas)
- Sport: 20º lugar, com 11 pontos (uma vitória, oito empates e 12 derrotas)