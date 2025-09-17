Jovens da base aproveitam treinos no profissional e chamam atenção no Corinthians

O transfer ban impediu o Corinthians de contratar, mas abriu espaço para a chegada de jovens da base ao elenco principal. Muitos garotos que têm treinado com os profissionais nos últimos dias chamaram a atenção nas atividades, como aconteceu nesta quarta-feira.

A reportagem da Gazeta Esportiva acompanhou o trabalho desta manhã, que foi aberto à imprensa no CT Dr. Joaquim Grava. Alguns Filhos do Terrão participaram do treino e foram observados de perto pelo técnico Dorival Júnior.

Além de Gui Negão, com quatro gols nos últimos seis jogos, o lateral direito João Victor, conhecido como 'Jacaré', e o volante André Luiz, que têm sido relacionados para partidas do Corinthians, aproveitaram a oportunidade para mostrar serviço. A dupla foi destaque do treino.

André, que estreou no último sábado, na vitória de 1 a 0 sobre o Fluminense, no Maracanã, mostrou boa capacidade de desarme e infiltração na área. Já Jacaré fez boas jogadas pelo lado direito, chegando a aplicar uma linda caneta em Angileri.

Outros Filhos do Terrão também foram chamados para integrar os trabalhos. Foram eles: o volante Victor Dourado, o meia Lucas Molina e o atacante Nicolas Araújo. Estes, no entanto, tiveram participação mais discreta.

Dorival de olho

Diante da ausência de reforços, Dorival está cada vez mais atento aos garotos da base. Na última terça-feira, aliás, ele e o executivo de futebol Fabinho Soldado assistiram ao treino da equipe sub-20. O intuito é monitorar jovens que podem vir a ser pinçados para o elenco principal.

Sob os olhos deles! ? Dorival Jr. e Fabinho Soldado estiveram presentes no treinamento dos #FilhosDoTerrão Sub-20 na manhã de hoje. ??? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/aa0sWHrSuB ? Corinthians (@Corinthians) September 16, 2025

Como foi o treino?

A manhã começou com uma ativação física no gramado, seguida por uma roda de bobinho e tiros de velocidade. Na sequência, os jogadores realizaram uma atividade voltada à transição ofensiva, com superioridade numérica.

Por fim, o grupo foi dividido por coletes para um trabalho focado em pressão na saída de bola. Os defensores de um time saíam jogando, enquanto os atletas da outra equipe tentavam roubar a bola.

Em determinados momentos, Dorival Júnior paralisou as atividades para passar orientações.

Situação do DM do Corinthians

Rodrigo Garro (lesão de grau 2 na panturrilha direita) - desfalque;

(lesão de grau 2 na panturrilha direita) - desfalque; André Carrillo (cirurgia no tornozelo esquerdo) - desfalque;

(cirurgia no tornozelo esquerdo) - desfalque; Raniele (transição física) - pode voltar;

(transição física) - pode voltar; Charles (dores no joelho direito) - pode voltar;

(dores no joelho direito) - pode voltar; Memphis Depay (edema na posterior da coxa direita) - dúvida, com menos chances de voltar;

(edema na posterior da coxa direita) - dúvida, com menos chances de voltar; José Martínez - recuperado de trauma no tornozelo esquerdo, está à disposição

- recuperado de trauma no tornozelo esquerdo, está à disposição Hugo - sofreu pancada no treino, mas não preocupa e está à disposição

Próximo jogo do Corinthians

Sport x Corinthians (24ª rodada do Brasileirão)

(24ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília) Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Situação na tabela