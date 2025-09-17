Jorge Jesus quer efetivar Ângelo, ex-Santos, como meia: "Na ponta, não será grande"

O técnico Jorge Jesus fez uma análise sobre o atacante Ângelo, ex-Santos, com quem trabalha atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita. Para o treinador português, o jogador tem potencial para render mais em uma função diferente da que ficou conhecida no futebol brasileiro.

"Tenho a solução para o Ângelo. Na ponta, nunca será um grande jogador. Pode até ser útil, mas o verdadeiro potencial está em jogar como meia", afirmou Jesus em entrevista coletiva, lembrando que a mudança de posição já vem sendo testada em jogos recentes.

Apesar da adaptação, o treinador também destacou os pontos a melhorar:

"Ainda não completou 90 minutos na temporada. Para jogar box-to-box (de área a área) precisa de força e resistência, qualidades que vai adquirir com o tempo."

Trajetória de Ângelo

Revelado pelo Santos, Ângelo permaneceu no clube até 2023, quando foi comprado pelo Chelsea. Sem espaço na Inglaterra, acabou emprestado ao Strasbourg, da França, na temporada 2023/24.

Em 2024, o atacante acertou com o Al-Nassr, onde atuou em 38 partidas no primeiro ano, marcando 2 gols e distribuindo 9 assistências. Já na atual temporada (2025/26), soma 4 jogos e 1 assistência.

Aos 20 anos, Ângelo é tratado como uma aposta de futuro no clube saudita e agora passa por um processo de mudança de função sob orientação de Jorge Jesus.