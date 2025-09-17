Fluminense teve castigo merecido na Sula, diz Mauro Cezar: 'Jogo horroroso'

Mauro Cezar Pereira criticou a atuação do Fluminense na derrota por 1 a 0 contra o Lanús no jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, durante o UOL News Esporte, do Canal UOL.

O comentarista definiu o jogo como "horroroso" e disse que o time de Renato Gaúcho teve o castigo merecido ao tomar o gol no fim, pois abdicou de jogar pela vitória.

Meu Deus, que jogo horroroso! Aliás, dois jogos insuportáveis do Fluminense: sábado, a derrota pro Corinthians, e esse de ontem. O Fluminense entra pra não perder. Os últimos jogos, o Fluminense perdeu quatro, empatou um e ganhou outro. Entra pra não perder. Ontem jogou pra não perder, e perdeu.

Ontem, foi um jogo muito ruim, péssimo. Acho que ninguém merecia vencer. Pudessem os dois perder, seria mais justo. E no final, o Lanús acabou achando o gol no último lance, praticamente, da partida. Foi um castigo pro Fluminense pelo fato do Fluminense, que tem um time melhor que o Lanús, não tenta se impor. E foi um castigo, de certo ponto, merecido pela falta de ousadia, de coragem, de ímpeto do time, sabe?

Mauro Cezar Pereira

Mauro Cezar também criticou a decisão de Renato Gaúcho de poupar todos os titulares no jogo anterior contra o Corinthians, derrota no Maracanã pelo Brasileirão.

E tem um contexto que ele fez, como já faz há anos, aquela escolha de poupar o time inteiro contra o Corinthians. Eu imagino assim: você tem alguns jogadores que você tem que tomar cuidado, você põe no banco, não coloca nesse jogo, deixa pra terça-feira, mas tem jogador que dá pra você colocar em campo. O cara consegue jogar no sábado e na terça. A viagem daqui até Buenos Aires não é viagem até o fim do mundo. Mauro Cezar Pereira

Com a derrota fora de casa, o Flu jogará por uma vitória por dois gols de diferença para se classificar no Maracanã. Em caso de vantagem mínima, a vaga se decide nos pênaltis.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.