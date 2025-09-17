Jogo do Palmeiras hoje (17) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo
O Palmeiras visita o River Plate na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Mâs Monumental, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.
Onde assistir? Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo.
O Palmeiras avançou às quartas de final com autoridade ao eliminar o Universitario. O Alviverde goleou por 4 a 0 fora de casa e segurou o 0 a 0, no Allianz Parque, para confirmar a classificação.
A equipe de Abel Ferreira soma sete jogos de invencibilidade, com cinco vitórias. O Palmeiras aposta no bom momento coletivo para vencer na Argentina.
O River garantiu a vaga após superar o Libertad nos pênaltis. A equipe de Marcelo Gallardo quer aproveitar o fator casa para largar em vantagem no confronto.
River Plate x Palmeiras -- Copa Libertadores
- Data e hora: 17 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Mâs Monumental, em Buenos Aires (ARG)
- Transmissão: Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)