Italo Ferreira acerta seu primeiro 720° em gravação para programa; assista

Italo Ferreira surpreendeu a todos ao postar nesta quarta-feira um vídeo em que realiza, pela primeira vez, um 720° — uma rotação completa de duas voltas — durante gravação feita na piscina de ondas do Boa Vista Surf Lodge.

Nas redes, a legenda foi direta:

Meu primeiro 720° durante a gravação do meu próximo programa para o Canal Off e Globoplay no Boa Vista Surf Lodge. Aguardem

As imagens foram captadas por Marcelo Trekinho, ex-competidor profissional e que hoje está à frente, ao lado de Gabriel Pastori, do Uaradei, um dos canais de maior sucesso sobre surfe no YouTube.

No vídeo, Trekinho ainda comenta: "ele vai tentar mais uma vez para provar que não foi sorte". Italo então tenta a manobra novamente — e acerta com perfeição.

Que VIBE! Tô em choque até agora! Italo Ferreira, no Instagram

Desempenho no CT

No Circuito Mundial de Surfe de 2025, Italo Ferreira terminou quarto colocado no ranking, conquistando uma vitória em Abu Dhabi e chegando ao WSL Finals, onde foi derrotado por Griffin Colapinto, em Fiji.