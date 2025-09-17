Topo

Esporte

Internacional se manifesta sobre preços de ingressos no Gre-Nal

17/09/2025 12h37

O Internacional divulgou nota oficial nesta quarta-feira em resposta à manifestação do Grêmio sobre os valores dos ingressos destinados à torcida visitante no clássico Gre-Nal, válido pelo Campeonato Brasileiro.

O que disse o Internacional

Segundo o clube colorado, os preços seguem o que determina a Lei Geral do Esporte, que estabelece que a torcida visitante não pode pagar valor superior ao da torcida mandante em setor equivalente.

"O Clube adota, desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o valor de R$ 220 para a torcida visitante, exatamente o mesmo preço praticado para os não sócios colorados no estádio Beira-Rio. Portanto, não se trata de uma medida específica para o clássico 448, mas de uma estratégia definida previamente, que visa a valorização do nosso quadro social", destacou o Internacional em comunicado.

O clube também ressaltou que não há obrigação de que os valores sejam iguais entre mandos distintos. O Grêmio alega que cobrou R$ 100 no último confronto contra o Internacional em sua arena.

"Não há qualquer obrigatoriedade de que, em uma mesma competição, os jogos de ida e volta tenham os mesmos preços para a torcida adversária. Basta observar o próprio Campeonato Brasileiro: a precificação é definida por cada clube mandante, resultando em valores distintos em diferentes estádios do país."

Quando será o clássico?

O Gre-Nal 448 será disputado no domingo, às 17h30 (de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Banco, renovação e Mbappé: jornal lista 'dúvidas' que afetam Vini no Real

Alexander-Arnold desfalca Real Madrid por até um mês após exama constatar lesão muscular

Sem paciência? Kayla Harrison cogita plano B caso luta com Amanda Nunes não avance

Internacional se manifesta sobre preços de ingressos no Gre-Nal

Com desfalques, Corinthians faz treino aberto de olho no Sport; veja quem pode voltar

Benfica encaminha retorno de José Mourinho após 25 anos

Sydney FC rescinde contrato com Douglas Costa, pois atacante não pode deixar o Brasil

Mourinho negocia com Benfica, rival histórico e que o eliminou da Champions League há 15 dias

Bia Haddad vence na estreia em Seul e enfrenta alemã na próxima fase

Onde vai passar Botafogo x Mirassol pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Jogo do Palmeiras hoje (17) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo