Internacional se manifesta sobre preços de ingressos no Gre-Nal

O Internacional divulgou nota oficial nesta quarta-feira em resposta à manifestação do Grêmio sobre os valores dos ingressos destinados à torcida visitante no clássico Gre-Nal, válido pelo Campeonato Brasileiro.

O que disse o Internacional

Segundo o clube colorado, os preços seguem o que determina a Lei Geral do Esporte, que estabelece que a torcida visitante não pode pagar valor superior ao da torcida mandante em setor equivalente.

"O Clube adota, desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o valor de R$ 220 para a torcida visitante, exatamente o mesmo preço praticado para os não sócios colorados no estádio Beira-Rio. Portanto, não se trata de uma medida específica para o clássico 448, mas de uma estratégia definida previamente, que visa a valorização do nosso quadro social", destacou o Internacional em comunicado.

O clube também ressaltou que não há obrigação de que os valores sejam iguais entre mandos distintos. O Grêmio alega que cobrou R$ 100 no último confronto contra o Internacional em sua arena.

"Não há qualquer obrigatoriedade de que, em uma mesma competição, os jogos de ida e volta tenham os mesmos preços para a torcida adversária. Basta observar o próprio Campeonato Brasileiro: a precificação é definida por cada clube mandante, resultando em valores distintos em diferentes estádios do país."

Quando será o clássico?

O Gre-Nal 448 será disputado no domingo, às 17h30 (de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.