Internacional rebate crítica do Grêmio sobre preço dos ingressos para torcida visitante no Grenal

A bola nem rolou para o Grenal 448, e Internacional e Grêmio já trocam farpas entre si. Após a crítica do Tricolor pelo preço dos ingressos para a torcida visitante, o Colorado divulgou uma nota oficial nesta quarta-feira, esclarecendo o valor cobrado aos torcedores rivais.

O clube alvirrubro afirmou que recebeu com "estranheza" o comunicado do Tricolor Gaúcho, que criticou o valor de R$ 220,00 para os ingressos do setor visitante do Beira-Rio, palco do duelo, marcado para o próximo domingo, às 17h30. O Grêmio, inclusive, enviou um ofício à CBF sobre o caso.

O Sport Club Internacional recebeu com estranheza a manifestação do GFBPA sobre o preço dos ingressos para o clássico Gre-Nal, sem que antes houvesse um contato oficial, sobretudo pela boa relação de reciprocidade mantida entre os clubes. Cabe esclarecer que a definição de... pic.twitter.com/Ca7TRUYylb ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 17, 2025

O Inter explicou que, de acordo com o artigo 145 da Lei Geral do Esporte, "a torcida visitante não pode pagar valor superior ao cobrado da torcida mandante em setor equivalente". O valor cobrado ao setor visitante é o mesmo praticado para os não-sócios do clube em seu estádio desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

O Colorado também rebateu a crítica do Grêmio em relação à reciprocidade entre os clubes. O Tricolor cobrou R$ 100,00 da torcida colorada no duelo do primeiro turno, na Arena do Grêmio, e pediu ao rival que adotasse o mesmo preço. O Inter, entretanto, afirmou que não há obrigatoriedade de que os preços de um jogo da volta sejam os mesmos cobrados na ida.

Internacional e Grêmio se enfrentam pela 24ª rodada do Brasileirão. O Colorado ocupa a 12ª posição na tabela, com 27 pontos, enquanto o Tricolor figura na 14ª posição, com 25.

Veja a nota do Internacional na íntegra

"O Sport Club Internacional recebeu com estranheza a manifestação do GFBPA (Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense) sobre o preço dos ingressos para o clássico Gre-Nal, sem que antes houvesse um contato oficial, sobretudo pela boa relação de reciprocidade mantida entre os clubes.

Cabe esclarecer que a definição de valores segue o que determina a Lei Geral do Esporte em seu artigo 145, que estabelece que a torcida visitante não pode pagar valor superior ao cobrado da torcida mandante em setor equivalente.

O Clube adota, desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o valor de R$ 220 para a torcida visitante, exatamente o mesmo preço praticado para os não sócios colorados no estádio Beira-Rio. Portanto, não se trata de uma medida específica para o clássico 448, mas de uma estratégia definida previamente, que visa a valorização do nosso quadro social.

Por fim, é importante destacar que não há qualquer obrigatoriedade de que, em uma mesma competição, os jogos de ida e volta tenham os mesmos preços para a torcida adversária. Basta observar o próprio Campeonato Brasileiro: a precificação é definida por cada clube mandante, resultando em valores distintos em diferentes estádios do país."