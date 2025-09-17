Topo

Esporte

Internacional faz treino técnico e tático visando clássico no Brasileirão

17/09/2025 16h16

Nesta quarta-feira, o Internacional intensificou a preparação para enfrentar o Grêmio, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste domingo, às 17h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Como foi o treino?

Antes de irem a campo, os jogadores realizaram exercícios de força na academia do CT Parque Gigante. Em seguida, fizeram corrida com mudanças de direção antes do treino técnico e tático comandado pelo Roger Machado.

A equipe volta a treinar na manhã desta quinta-feira para seguir ajustando os detalhes para o duelo do fim de semana

Retorno importante

Para a partida, o lateral esquerdo Bernabei reforça o sistema defensivo do Colorado após cumprir suspensão na última rodada pelo acúmulo de cartões amarelos na competição nacional.

Situação na temporada

A temporada do Internacional não é boa. Eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, o clube segue na disputa somente do Brasileirão. Na competição nacional, vem de uma derrota expressiva contra o Palmeiras por 4 a 1, e ocupa a 12ª posição na tabela, com 27 pontos conquistados.

