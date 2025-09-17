'Harry Kane é fenomenal', avalia Alicia Klein após vitória do Bayern

Harry Kane foi o grande nome do Bayern de Munique na vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea, afirmou Alicia Klein no UOL Esporte, do Canal UOL.
O atacante inglês marcou dois gols na estreia do time alemão na Liga dos Campeões. Chalobah (contra) também balançou as redes para os bávaros, enquanto Cole Palmer descontou para os ingleses.
Meu destaque fica realmente para o Harry Kane que é um jogador absolutamente fenomenal. Tinha aquela 'zica' de nunca ter vencido um título. Tirou essa 'zica', mas realmente é um atacante incrível, com um faro de gol que é, assim, raríssimo de a gente encontrar no futebol e que contribuiu bastante para essa vitória por 3 a 1 do Bayern sobre o Chelsea.
Alicia Klein
