Grêmio treina com foco no clássico diante do Internacional no Brasileirão

Nesta quarta-feira, o Grêmio intensificou a preparação para o clássico contra o Internacional, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para este domingo, às 17h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O treino começou com aquecimento já no campo do CT Luiz Carvalho, onde os atletas trabalharam passes e corrida de um lado a outro do campo. Em seguida, foram divididos em grupos para exercícios de posse de bola em espaço reduzido.

Na segunda parte do treino, jogadores do setor defensivo e ofensivo foram separados nas duas metades do campo para treinamentos distintos. Meias e atacantes simularam troca de passes com finalizações ao gol, enquanto os demais aprimoraram o posicionamento para saída de bola.

Ao final, o técnico Mano Menezes passou orientações ao elenco e iniciou os ajustes direcionados à estratégia de jogo que será adotada para o Gre-Nal do final de semana.

Para enfrentar o Internacional, Walter Kannemann e Martin Braithwaite são desfalques confirmados. O zagueiro cumprirá suspensão após receber o terceiro cartão amarelo diante do Mirassol, na última rodada. Já o atacante teve constatada uma ruptura do tendão de Aquiles da perna esquerda e passou por cirurgia. Em contrapartida, Willian deve estrear pelo clube.

No Brasileirão, o Grêmio vem de uma derrota para o Mirassol por 1 a 0, e chegou a três jogos sem vencer na competição. O Tricolor ocupa a 14ª posição na tabela, com 25 pontos conquistados.