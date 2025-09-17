Grêmio critica preço de ingressos para Gre-Nal no Beira-Rio

O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, usou as redes sociais para criticar o valor cobrado aos torcedores visitantes no próximo Gre-Nal, válido pelo Campeonato Brasileiro.

Gre-Nal: quanto custarão os ingressos?

Segundo o dirigente, os ingressos do Gre-Nal destinados à torcida gremista no Beira-Rio custarão R$ 220, mais que o dobro do valor praticado na Arena, onde os colorados pagaram R$ 100 no clássico do primeiro turno.

"Queremos igualdade de condições e preços justos para a torcida gremista. Para tanto, enviamos ofícios ao SCI, CBF e FGF. O Gre-Nal se decide dentro do campo!", afirmou Guerra em publicação.

Quando será o clássico?

O Gre-Nal será disputado no domingo (21), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 17h30, e promete casa cheia em mais um clássico decisivo pelo Brasileirão.