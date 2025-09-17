Topo

Esporte

Grêmio critica preço de ingressos para Gre-Nal no Beira-Rio

17/09/2025 09h19

O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, usou as redes sociais para criticar o valor cobrado aos torcedores visitantes no próximo Gre-Nal, válido pelo Campeonato Brasileiro.

Gre-Nal: quanto custarão os ingressos?

Segundo o dirigente, os ingressos do Gre-Nal destinados à torcida gremista no Beira-Rio custarão R$ 220, mais que o dobro do valor praticado na Arena, onde os colorados pagaram R$ 100 no clássico do primeiro turno.

"Queremos igualdade de condições e preços justos para a torcida gremista. Para tanto, enviamos ofícios ao SCI, CBF e FGF. O Gre-Nal se decide dentro do campo!", afirmou Guerra em publicação.

Quando será o clássico?

O Gre-Nal será disputado no domingo (21), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 17h30, e promete casa cheia em mais um clássico decisivo pelo Brasileirão.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Mbappé alcança sexto lugar na artilharia da história da Champions

Grêmio critica preço de ingressos para Gre-Nal no Beira-Rio

Mundial de Atletismo: Juliana Campos não alcança marca e perde na final do Salto com Vara

Leila Pereira convoca torcida do Palmeiras contra o River Plate

Renato Gaúcho aponta "descuido" em derrota do Fluminense e critica calendário

Sabalenka desiste de disputar o WTA 1000 de Pequim

Luís Enrique garante PSG mais preparado para Champions em relação a temporada passada

Corinthians x Juventude: onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil feminina

Juventude x Corinthians: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-17

São Paulo x Flamengo: veja onde assistir à Copa do Brasil feminina

Flamengo x São Paulo: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileirão sub-17