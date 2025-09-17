Grêmio anuncia que irá revender ingressos do Gre-Nal 448; veja novos valores
Após manifestar publicamente seu descontentamento com o valor do ingresso cobrado pelo Internacional para a torcida visitante no próximo Gre-Nal, o Grêmio anunciou que comprou todas as entradas do setor destinado à sua torcida e que as revenderá com um preço "mais justo".
Os ingressos no Beira-Rio estavam custando R$ 220,00 (R$ 110,00 a meia-entrada), e a diretoria do Grêmio classificou o preço como "incompatível com a realidade". Sendo assim, o Imortal optou por comprar as entradas, comercializando-as no Portal do Associado do Grêmio por R$ 100,00.
Entenda a briga
Na última terça-feira, o Imortal enviou um ofício tanto ao Internacional quanto à CBF, solicitando revisão dos valores. Porém, a diretoria do Colorado soltou uma nota nesta quarta, afirmando que os preços seguem o que determina a Lei Geral do Esporte, que estabelece que a torcida visitante não pode pagar valor superior ao da torcida mandante em setor equivalente.
"O Clube adota, desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o valor de R$ 220 para a torcida visitante, exatamente o mesmo preço praticado para os não sócios colorados no estádio Beira-Rio. Portanto, não se trata de uma medida específica para o clássico 448, mas de uma estratégia definida previamente, que visa a valorização do nosso quadro social", destacou o Internacional em comunicado.
O jogo
O Gre-Nal 448 será disputado neste domingo, às 17h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).
Com 22 jogos disputados, ambas as equipes vivem momentos parecidos no Brasileirão: o Internacional está em 12º lugar, com 27 pontos, enquanto o Grêmio ocupa a 14ª posição, com 25.
Leia o comunicado do Grêmio na íntegra
A direção do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que adquiriu todos os 2 mil ingressos destinados à torcida visitante no próximo Gre-Nal.
Os ingressos serão revendidos aos torcedores gremistas pelo valor de R$ 100,00 cada um, através do Portal do Associado.
A decisão acontece porque o preço original de R$ 220,00 (R$ 110,00 a meia-entrada) é incompatível com a realidade e desproporcional, uma vez que os ingressos para a torcida visitante na Arena haviam sido comercializados por R$ 100,00.
Com essa iniciativa, o Grêmio reafirma seu compromisso de respeito e consideração com seu torcedor, garantindo condições mais justas de acesso ao clássico gaúcho.