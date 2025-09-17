Flick aposta em Rashford para lugar de Yamal no retorno do Barcelona à Liga dos Campeões

(Reuters) - O técnico do Barcelona, Hansi Flick, está contando com Marcus Rashford quando os catalães começarem sua campanha na Liga dos Campeões contra o Newcastle na quinta-feira, já que o atacante sensação Lamine Yamal está fora por lesão.

Rashford, que deu uma assistência na impressionante goleada de 6 x 0 do Barcelona sobre o Valencia no domingo, chamou a atenção de seu técnico alemão desde que chegou do Manchester United.

"Eu realmente acompanho o Marcus (Rashford) desde que ele começou no Manchester United. E sempre disse: Que jogador ele é!'", declarou Flick aos repórteres na coletiva de imprensa de quarta-feira em Newcastle.

"Ele tem velocidade, mas também, em situações de um contra um, é realmente fantástico. E também na finalização, é inacreditável."

"O que eu vi dele nas primeiras semanas aqui é muito bom. E também acho que ele ainda tem potencial para nos mostrar mais", completou.

Yamal, que começou bem a temporada com dois gols e duas assistências na LaLiga, ficará de fora do confronto de quinta-feira devido a uma lesão no quadril sofrida com a Espanha. O jogador também pode ser dúvida para a partida de domingo contra o Getafe.

O Barcelona também não contará com Alejandro Balde e Gavi, além do ausente de longa data Marc-Andre ter Stegen, embora Frenkie de Jong esteja disponível para ser relacionado.

"Todos nós sabemos que Lamine (Yamal) não jogará contra o Newcastle, talvez nem no domingo (contra o Getafe)", disse Flick. "Mas, no final, temos uma equipe forte e, na posição dele, temos Marcus Rashford. Se alguém na frente não puder jogar, ele pode entrar em campo e jogar como mostrou no domingo contra o Valencia. Isso mostra o quanto ele é bom. Espero que ele possa mostrar na Inglaterra o mesmo desempenho que teve no domingo."

O técnico alemão continua confiante quanto às perspectivas de sua equipe na Liga dos Campeões, apesar de enfrentar uma concorrência acirrada. "Não estou pensando em quem é o favorito (para vencer a Liga dos Campeões nesta temporada). Há algumas equipes muito boas, principalmente vindas da Premier League", disse ele.

"O que vimos contra o Valencia foi muito positivo. Estamos jogando bem em todas as áreas. É importante jogar amanhã com essa confiança. Eles são muito fortes, mas estamos confiantes."

(Reportagem de Fernando Kallas)