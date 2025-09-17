Topo

Esporte

Flick aposta em Rashford para lugar de Yamal no retorno do Barcelona à Liga dos Campeões

17/09/2025 15h29

(Reuters) - O técnico do Barcelona, Hansi Flick, está contando com Marcus Rashford quando os catalães começarem sua campanha na Liga dos Campeões contra o Newcastle na quinta-feira, já que o atacante sensação Lamine Yamal está fora por lesão.

Rashford, que deu uma assistência na impressionante goleada de 6 x 0 do Barcelona sobre o Valencia no domingo, chamou a atenção de seu técnico alemão desde que chegou do Manchester United.

"Eu realmente acompanho o Marcus (Rashford) desde que ele começou no Manchester United. E sempre disse: Que jogador ele é!'", declarou Flick aos repórteres na coletiva de imprensa de quarta-feira em Newcastle.

"Ele tem velocidade, mas também, em situações de um contra um, é realmente fantástico. E também na finalização, é inacreditável."

"O que eu vi dele nas primeiras semanas aqui é muito bom. E também acho que ele ainda tem potencial para nos mostrar mais", completou.

Yamal, que começou bem a temporada com dois gols e duas assistências na LaLiga, ficará de fora do confronto de quinta-feira devido a uma lesão no quadril sofrida com a Espanha. O jogador também pode ser dúvida para a partida de domingo contra o Getafe.

O Barcelona também não contará com Alejandro Balde e Gavi, além do ausente de longa data Marc-Andre ter Stegen, embora Frenkie de Jong esteja disponível para ser relacionado.

"Todos nós sabemos que Lamine (Yamal) não jogará contra o Newcastle, talvez nem no domingo (contra o Getafe)", disse Flick. "Mas, no final, temos uma equipe forte e, na posição dele, temos Marcus Rashford. Se alguém na frente não puder jogar, ele pode entrar em campo e jogar como mostrou no domingo contra o Valencia. Isso mostra o quanto ele é bom. Espero que ele possa mostrar na Inglaterra o mesmo desempenho que teve no domingo."

O técnico alemão continua confiante quanto às perspectivas de sua equipe na Liga dos Campeões, apesar de enfrentar uma concorrência acirrada. "Não estou pensando em quem é o favorito (para vencer a Liga dos Campeões nesta temporada). Há algumas equipes muito boas, principalmente vindas da Premier League", disse ele.

"O que vimos contra o Valencia foi muito positivo. Estamos jogando bem em todas as áreas. É importante jogar amanhã com essa confiança. Eles são muito fortes, mas estamos confiantes."

(Reportagem de Fernando Kallas)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

O que mudou em Palmeiras e River Plate desde a semifinal da Libertadores de 2020?

A última que morre! Chandler deposita esperança em luta com McGregor na Casa Branca

Antes de decisão do Palmeiras, Vitor Roque tem situação familiar exposta

Basquete: Harlem Globetrotters anuncia turnê pelo Brasil; veja datas

Flick aposta em Rashford para lugar de Yamal no retorno do Barcelona à Liga dos Campeões

Neymar se manifesta sobre rumores de desentendimento com sogra

Assistir Liverpool x Atlético de Madrid pela Champions: veja onde vai passar o jogo

Assistir Bayern x Chelsea na Champions League: veja onde vai passar o jogo

Assistir Ajax x Inter de Milão pela Champions: veja onde vai passar o jogo

Transmissão ao vivo de PSG x Atalanta pela Champions: veja onde assistir

Transmissão de Liverpool x Atlético de Madrid pela Champions: veja onde assistir