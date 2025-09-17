Topo

Esporte

Flamengo x São Paulo: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileirão sub-17

17/09/2025 08h00

O São Paulo visita o Flamengo nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), na Gávea, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17.

A partida terá transmissão da FlaTV, mas você também acompanha tudo sobre o duelo no gazetaesportiva.com.

Como chegam as equipes?

O Flamengo é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro sub-17, com 31 pontos e não é derrotado há oito partidas na competição. O último revés sofrido foi em julho, para o Palmeiras, líder, por 2 a 1, na Gávea.

Já o São Paulo precisa reagir no Brasileiro, uma vez que está fora da zona de classificação para as quartas de final e restam apenas duas rodadas. Em 12º lugar, o Tricolor está a três pontos do Vasco, último integrante do G8, grupo que garante vaga na próxima fase.

O São Paulo não perde há três jogos no Campeonato Brasileiro sub-17, mas empatou duas vezes, com o Vasco e Cruzeiro, voltando a vencer somente na última rodada ao bater o Cuiabá por 1 a 0.

Arbitragem

Carlos Tadeu Ferreira de Castro (RJ) apita a partida, auxiliado por Hugo Filemon Pinto (RJ) e Gabriel Bernardo Duarte (RJ).

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Bia Haddad leva susto, mas confirma favoritismo com vitória em estreia no WTA de Seul

Mbappé alcança sexto lugar na artilharia da história da Champions

Grêmio critica preço de ingressos para Gre-Nal no Beira-Rio

Mundial de Atletismo: Juliana Campos não alcança marca e perde na final do Salto com Vara

Leila Pereira convoca torcida do Palmeiras contra o River Plate

Renato Gaúcho aponta "descuido" em derrota do Fluminense e critica calendário

Sabalenka desiste de disputar o WTA 1000 de Pequim

Luís Enrique garante PSG mais preparado para Champions em relação a temporada passada

Corinthians x Juventude: onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil feminina

Juventude x Corinthians: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-17

São Paulo x Flamengo: veja onde assistir à Copa do Brasil feminina