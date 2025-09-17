Flamengo x São Paulo: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileirão sub-17

O São Paulo visita o Flamengo nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), na Gávea, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17.

A partida terá transmissão da FlaTV, mas você também acompanha tudo sobre o duelo no gazetaesportiva.com.

Como chegam as equipes?

O Flamengo é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro sub-17, com 31 pontos e não é derrotado há oito partidas na competição. O último revés sofrido foi em julho, para o Palmeiras, líder, por 2 a 1, na Gávea.

Já o São Paulo precisa reagir no Brasileiro, uma vez que está fora da zona de classificação para as quartas de final e restam apenas duas rodadas. Em 12º lugar, o Tricolor está a três pontos do Vasco, último integrante do G8, grupo que garante vaga na próxima fase.

O São Paulo não perde há três jogos no Campeonato Brasileiro sub-17, mas empatou duas vezes, com o Vasco e Cruzeiro, voltando a vencer somente na última rodada ao bater o Cuiabá por 1 a 0.

Arbitragem

Carlos Tadeu Ferreira de Castro (RJ) apita a partida, auxiliado por Hugo Filemon Pinto (RJ) e Gabriel Bernardo Duarte (RJ).