Facundo exalta Palmeiras e avalia momento como trunfo para classificação diante do River

Nesta terça-feira, na Academia de Futebol, o Palmeiras encerrou sua preparação para enfrentar o River Plate, em confronto válido pela partida de ida das quartas de final da Libertadores. Após as atividades, o atacante Facundo Torres exaltou a grandeza do Verdão e afirmou que o momento da equipe pode é fundamental para uma possível classificação.

"Um clube tão grande como o Palmeiras demanda disputar jogos grandes e decisivos por competições que marcam história. Todo mundo aqui treina todos os dias dando o 100%, deixando tudo e com o objetivo de melhorar a cada dia", declarou.

O Alviverde se encontra em uma sequência invicta de sete jogos na temporada (cinco pelo Brasileiro e duas pela Libertadores), das quais venceu cinco e empatou duas. No período, o time de Abel Ferreira marcou impressionantes 15 gols e sofreu apenas três.

"Tem dias que as coisas vão melhor, em outros um pouco pior, mas a gente luta todos os dias por crescer e acho que o melhor momento para enfrentar esse jogo é agora. Oxalá que aproveitemos bem esse momento", completou o jogador uruguaio.

O Palmeiras busca se manter invicto no torneio continental. Com 100% de aproveitamento na fase de grupos, o Verdão soma até aqui sete vitórias e um empate. Nas oitavas de final, eliminou o Universitario-PER por 4 a 0 no agregado.

River Plate e Palmeiras já se enfrentaram oito vezes. O Verdão tem leve vantagem, com três vitórias, contra duas dos argentinos, além de três empates. As equipes se enfrentam nesta quarta, no Más Monumental, a partir das 21h30 (de Brasília).