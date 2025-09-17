Ex-campeão do UFC sugere a contratação de novo treinador para a Fighting Nerds

Os recentes tropeços dos quatro principais expoentes da equipe 'Fighting Nerds', que perderam suas invencibilidades no UFC nesta temporada, fizeram com que a academia paulista passasse a ser alvo de análises mais críticas por parte de fãs e especialistas. E quem também decidiu opinar sobre o mau momento vivido pelo time vencedor do prêmio de 'Academia do Ano' no 'World MMA Awards', o 'Oscar do MMA', em 2024, foi o ex-campeão meio-médio (77 kg) Kamaru Usman, que nas horas vagas também atua como comentarista.

Durante sua participação em um recente episódio do podcast 'Pound 4 Pound', Usman sugeriu que a 'Fighting Nerds' investisse na contratação de um técnico especialista em wrestling, para ajudar os membros da equipe a evoluírem nesta área. Na visão do nigeriano, o jogo de quedas e a luta agarrada, de uma maneira ou de outra, foram os grandes vilões nas derrotas de Carlos Prates, Maurício Ruffy, Caio Borralho e Jean Silva no octógono do UFC.

"Eles têm um time incrível. Eu acho que eles podem adicionar a essa equipe, provavelmente alguém para trabalhar no wrestling. Ter esse background de wrestling é algo que Caio Borralho poderia ter usado para conseguir as quedas naquela luta (contra Imavov), o que eu acredito poderia tê-lo ajudado a vencer aquela luta. Com Carlos Prates, a luta que ele perdeu para Ian Garry, claro, Ian foi muito bem se movimentando e talvez era para aplicar uma queda e controlá-lo. Aí a luta do Maurício Ruffy. Saint Denis estava em cima dele. Assim que ele (St-Denis) o derrubou, foi capaz de puni-lo ali embaixo. Então, eu realmente acho que esses caras se beneficiariam de um treinador de wrestling. Isso é algo que os Fighting Nerds poderiam utilizar, um bom treinador de wrestling", ponderou Usman.

Queda dos Nerds

Depois de uma ascensão meteórica no cenário do MMA mundial, com os quatro principais expoentes da academia brilhando no octógono do UFC, a 'Fighting Nerds' sofreu uma queda em 2025. Em abril, Carlos Prates foi derrotado por Ian Machado Garry. No último dia 6 de setembro, foi a vez de Maurício Ruffy e Caio Borralho perderem suas invencibilidades, sendo superados por Benoit Saint Denis e Nassourdine Imavov no UFC Paris. Já no sábado (13), Jean Silva acabou nocauteado por Diego Lopes na luta principal do Noche UFC.

