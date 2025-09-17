Estrela do Future MMA 15 troca o escritório pelo cage de luta

Neste sábado (20), o Future MMA vai promover sua 15ª edição, desta vez em Goiânia (GO). E uma das estrelas do card principal do evento possui uma trajetória no esporte, no mínimo, diferente. Escalada para enfrentar Rabech Rufino, em um duelo que promete agitar os fãs presentes no 'Eco Hotel Lago Verde, CJ Primavera' ou que vão acompanhar a transmissão ao vivo pelo site oficial da organização, a peso-galo (61 kg) curitibana Lunar Nicodem ainda dá seus primeiros passos no MMA, mas, até algum tempo atrás, sua profissão era outra.

O início de tudo ocorreu na arte suave, o jiu-jitsu, modalidade na qual Lunar deu seus primeiros passos durante um intercâmbio nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, a lutadora passou a se destacar nas competições, colecionando resultados positivos até alcançar conquistas expressivas, como o ouro no Europeu (absoluto), o título Brasileiro e Sul-Americano em diferentes federações.

A migração 'do escritório para o octógono' veio depois, e foi planejada. Mesmo com uma carreira consolidada na área de comércio exterior, Lunar optou por deixar tudo para trás e focar exclusivamente no esporte - uma decisão corajosa e que ela espera que renda frutos.

"A migração para o MMA foi muito consciente. Demorei um ano, um ano e meio para sair do meu trabalho no comércio exterior. Desde o início, meu objetivo é me tornar uma atleta completa", afirmou a peso-galo.

Início

Apesar de já ter bastante experiência de vida, Lunar ainda está no início de sua caminhada no MMA profissional. Com passagem também pela versão amadora do esporte, a paranaense ostenta apenas uma luta em seu cartel, que foi disputada na 14ª edição do Future MMA, em abril deste ano, quando superou Ana Carine Bento por nocaute técnico.

Juventude vs maturidade

O currículo ainda pequeno na modalidade também é uma característica compartilhada pela próxima adversária de Lunar Nicodem. Atleta da academia 'Ribas Family', localizada em Varginha (MG) e que possui como grande expoente a peso-palha (52 kg) do UFC Amanda Ribas, Rabech Rufino tem, talvez, no ímpeto da juventude sua principal arma - o que, na opinião de sua rival, pode - ao lado de sua maturidade - gerar um grande espetáculo para o público.

"A jovialidade dela traz muita garra e coração; eu levo a calma e a maturidade. Esse equilíbrio pode proporcionar um show, é um combate que tem tudo para agradar e até para ser a luta da noite, se as duas executarem no teto", projetou.

O evento terá entrada solidária (1 kg de alimento) e transmissão ao vivo pelo site oficial da organização (https://futurefcmma.com/). A edição conta com apoio direto da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, reforçando o compromisso com o desenvolvimento do esporte e o fortalecimento do MMA profissional na região.

Aposta no futuro

Criado com a missão de revelar e impulsionar novos nomes, o Future MMA já lançou atletas que hoje brilham nos maiores palcos do esporte, como Caio Borralho, Karol Rosa, Jean Silva, Vinícius "LokDog" e Renan Problema. Após um hiato, a organização retomou as atividades em abril deste ano com uma edição histórica e, segundo o presidente Felipe Pamplona, mais três eventos estão confirmados para o segundo semestre de 2025.

Card do Future MMA 15 (sujeito à mudanças):

Adriano 'Imperador' Sousa x Ederson Santiago

André Soares x Guilherme Silva

Guilherme Neres x Vinicius Santana

Rony 'Ratinho' x Wellington 'Cachorro Loko'

Lunar Nicodem x Rabech Rufino

Roger Ribeiro x Guilherme 'Crocodile'

Ayslan Rodrigues x Ronnan Abreu

Victor Martins x Bruno 'Rasteira' Buarque

