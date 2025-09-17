Topo

Entenda o plano do São Paulo para ter Luiz Gustavo de volta aos gramados

Luiz Gustavo não joga pelo São Paulo desde abril - Paulo Pinto/São Paulo
do UOL

Valentin Furlan

Colaboração para o UOL

17/09/2025 05h30

O São Paulo prepara um retorno gradual aos gramados ao volante Luiz Gustavo, recuperado de um tromboembolismo pulmonar.

De volta

O Tricolor divulgou, nesta terça-feira, que o meio-campista recebeu liberação médica para voltar a treinar sem restrições. O volante de 38 anos ficou, ao todo, cinco meses em recuperação.

O jogador não entra em campo desde 2 de abril, na estreia do São Paulo na Libertadores, contra o Talleres. De lá para cá, passou por internação, tratamento e uma longa preparação física até retomar os treinos coletivos.

O plano

Segundo o UOL apurou, o clube tem cautela com sua reabilitação e não trabalha com prazos. A volta dependerá da evolução diária e da resposta em atividades mais intensas.

Ele deve ser avaliado gradualmente, ganhando resistência antes de voltar a ser relacionado para partidas. Até lá, seguirá treinando normalmente no CT da Barra Funda.

O volante seguia processo de transição física desde o dia 17 de junho e está bem fisicamente. Ele deve encerrar o tratamento com medicação anticoagulante, iniciado em abril, neste sábado.

O São Paulo, enquanto isso, foca seus esforços no início da decisão contra a LDU, pelas quartas de final da Copa Libertadores. O primeiro ato do confronto acontece nesta quinta-feira, em Quito, no Equador, às 19h (de Brasília).

