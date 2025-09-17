Topo

'Emburrado': Colunistas analisam fase de Memphis no Corinthians

17/09/2025 01h07

A insatisfação de Memphis por ser titular contra o Athletico, na Copa do Brasil, é mais uma mostra de como ele não parece feliz no Corinthians, analisaram Lucas Musetti e Fabíola Andrade, no Fim de Papo.

Para piorar a situação, o camisa 10 se lesionou no fim do primeiro tempo e desfalcou o time n Brasileirão, contra o Fluminense.

Musetti: Memphis sente que faz favor ao Corinthians

Eu falei que o Memphis está emburrado. Está desgostoso, descontente, a ponto de dar indireta. Um cara do tamanho dele. [...] Ele sente de verdade que está fazendo um favor para o Corinthians. E o Corinthians é gigantesco, olha o tamanho da torcida que o time tem.
Lucas Musetti

Fabíola: Memphis está focado na Holanda

O Memphis é um ótimo jogador e que está totalmente focado na seleção da Holanda. Ele sabe que ano que vem tem Copa do Mundo, quer bater recordes, fazer um baita jogo toda vez que estiver na Holanda. E, quando não estiver lá, ele vem para o Corinthians.
Fabíola Andrade

Assista ao programa completo

