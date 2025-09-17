Topo

Rossi vai de aposta não aproveitada no Estudiantes ao auge no Flamengo

Bruno Braz
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

17/09/2025 05h30

Rossi diz viver seu melhor momento da carreira no Flamengo. Porém, antes de atingir seu auge, o arqueiro teve uma tímida e curta passagem pelo Estudiantes, justamente o adversário de amanhã, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Contratado como aposta

Goleiro Rossi, do Flamengo, em sua passagem pelo Estudiantes: apenas três jogos no profissional
Imagem: Estudiantes de La Plata

Rossi foi contratado em 2015 pelo clube argentino como uma aposta. Ele tinha 19 anos e havia se destacado pelo Chacarita Juniors, time que, atualmente, está na Segunda Divisão do país.

Aquela foi a primeira oportunidade do goleiro na elite do futebol argentino. Rossi, porém, não teve muitas oportunidades, ficou a maior parte do tempo na equipe sub-23 e atuou apenas três vezes no elenco profissional.

Na verdade, no Estudiantes fui uma aposta. Tinham dois goleiros experientes e eu era a aposta futura. Joguei pouco, era muito novo ainda. Não tinha experiencia na Série A, era muita diferença no ritmo de jogo
Rossi

Para a imprensa local, apesar das poucas oportunidades, Rossi já demonstrava que tinha talento e condições de despontar.

Foram poucas partidas, porém, já nesta época demonstrava o que prometia: tinha o destino de ser um grande goleiro Juanma Tucci, jornalista da rádio argentina Rivadavia 630

O status de promessa também é confirmado em La Plata, cidade-sede do Estudiantes. A juventude aliada há alguns conflitos internos teriam sido os motivos que levaram Rossi a ser emprestado ao Defensa y Justicia,

le estreou jovem no Chacarita e de uma forma positiva, e o Estudiantes o comprou como uma aposta, uma promessa. Depois, ele foi para o time reserva (sub-23) e jogou apenas três partidas na Primeira Divisão. Ele até teve alguns conflitos na época, e o Estudiantes o emprestou para o Defensa y Justicia
Gonzalo Plotycia, jornalista da rádio "La Red", de La Plata (ARG)

Empréstimo ao Defensa y Justicia embalou a carreira

O empréstimo ao Defensa y Justicia veio a calhar para Rossi. No time da cidade de Florencio Varela, o goleiro passou a se destacar.

As boas atuações fizeram com que ele despertasse o interesse doBoca Juniors. O popular clube da Argentina acabou o comprando por US$ 2 milhões. Nos xeneizes, Rossi apareceu para o cenário internacional.

Consegui ser titular e começou a minha sequência na Série A da Argentina. Chamei a atenção do Boca, eles confiaram em mim. Tentaram me tirar, mas tiveram que conversar com Estudiantes e com Chacaritas, que tinham os direitos. O Boca me comprou, e começou a minha história lá Rossi

'Sei o que é a Libertadores para o Estudiantes'

Goleiro argentino Rossi se vê na melhor fase da carreira no Flamengo
Imagem: Adriano Fontes / Flamengo

Apesar do pouco tempo no Estudiantes, Rossi sabe muito bem como a Libertadores é levada a sério no clube. Com quatro títulos conquistados ao longo da história, o time de La Plata tem gana pela competição.

Eu joguei lá, sei o que é a Libertadores para o Estudiantes. Sabemos que não tem jogo fácil na Libertadores. Seja na Argentina, na Venezuela, no Equador. Sabemos da dificuldade de cada jogo. Acho que vai ser um jogo muito disputado, muito físico. Mas a gente tem a vantagem de jogar o primeiro jogo em casa e tentar fazer um grande primeiro jogo, para depois buscar a classificação lá. Rossi

