Rossi vai de aposta não aproveitada no Estudiantes ao auge no Flamengo

Rossi diz viver seu melhor momento da carreira no Flamengo. Porém, antes de atingir seu auge, o arqueiro teve uma tímida e curta passagem pelo Estudiantes, justamente o adversário de amanhã, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Contratado como aposta

Goleiro Rossi, do Flamengo, em sua passagem pelo Estudiantes: apenas três jogos no profissional Imagem: Estudiantes de La Plata

Rossi foi contratado em 2015 pelo clube argentino como uma aposta. Ele tinha 19 anos e havia se destacado pelo Chacarita Juniors, time que, atualmente, está na Segunda Divisão do país.

Aquela foi a primeira oportunidade do goleiro na elite do futebol argentino. Rossi, porém, não teve muitas oportunidades, ficou a maior parte do tempo na equipe sub-23 e atuou apenas três vezes no elenco profissional.

Na verdade, no Estudiantes fui uma aposta. Tinham dois goleiros experientes e eu era a aposta futura. Joguei pouco, era muito novo ainda. Não tinha experiencia na Série A, era muita diferença no ritmo de jogo

Rossi

Para a imprensa local, apesar das poucas oportunidades, Rossi já demonstrava que tinha talento e condições de despontar.

Foram poucas partidas, porém, já nesta época demonstrava o que prometia: tinha o destino de ser um grande goleiro Juanma Tucci, jornalista da rádio argentina Rivadavia 630

O status de promessa também é confirmado em La Plata, cidade-sede do Estudiantes. A juventude aliada há alguns conflitos internos teriam sido os motivos que levaram Rossi a ser emprestado ao Defensa y Justicia,

le estreou jovem no Chacarita e de uma forma positiva, e o Estudiantes o comprou como uma aposta, uma promessa. Depois, ele foi para o time reserva (sub-23) e jogou apenas três partidas na Primeira Divisão. Ele até teve alguns conflitos na época, e o Estudiantes o emprestou para o Defensa y Justicia

Gonzalo Plotycia, jornalista da rádio "La Red", de La Plata (ARG)

Empréstimo ao Defensa y Justicia embalou a carreira

O empréstimo ao Defensa y Justicia veio a calhar para Rossi. No time da cidade de Florencio Varela, o goleiro passou a se destacar.

As boas atuações fizeram com que ele despertasse o interesse doBoca Juniors. O popular clube da Argentina acabou o comprando por US$ 2 milhões. Nos xeneizes, Rossi apareceu para o cenário internacional.

Consegui ser titular e começou a minha sequência na Série A da Argentina. Chamei a atenção do Boca, eles confiaram em mim. Tentaram me tirar, mas tiveram que conversar com Estudiantes e com Chacaritas, que tinham os direitos. O Boca me comprou, e começou a minha história lá Rossi

'Sei o que é a Libertadores para o Estudiantes'

Goleiro argentino Rossi se vê na melhor fase da carreira no Flamengo Imagem: Adriano Fontes / Flamengo

Apesar do pouco tempo no Estudiantes, Rossi sabe muito bem como a Libertadores é levada a sério no clube. Com quatro títulos conquistados ao longo da história, o time de La Plata tem gana pela competição.