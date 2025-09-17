Topo

Douglas Costa tem prisão decretada por não pagar pensão e rompe contrato com clube australiano

17/09/2025 20h59

A quarta-feira foi bastante complicada para o meia-atacante Douglas Costa, ex-Grêmio. O jogador teve a prisão decretada pela 6ª Vara da Família de Porto Alegre por causa do não pagamento de pensão alimentícia aos filhos. O problema na Justiça gaúcha acabou custando o emprego no Sydney FC, que anuncia a rescisão do contrato em "comum acordo".

A dívida do jogador é de R$ 492,9 mil, segundo revelou o GE. O mandato de prisão é de 30 dias, tem validade de dois anos e impede o jogador de deixar o País, o que motivou o Sydney FC a romper o acordo com o brasileiro.

"O Sydney FC rescindiu o contrato de Douglas Costa por mútuo consentimento, com o ponta impossibilitado de viajar para a Austrália. Questões legais e pessoais em andamento em seu país de origem impediram o brasileiro de sair", informou o clube australiano.

O Sydney teve paciência com Douglas Costa e revelou que o havia liberado por 60 dias para que cuidasse do problema com a justiça brasileira. "Apesar de ter recebido mais de dois meses de carência para resolver essas questões, Costa informou ao Sydney FC que não há solução à vista."

O jogador agradeceu o apoio do clube, que entendeu sua situação. "Quero agradecer ao Sydney FC por me dar a oportunidade de jogar na Austrália. Foi um ano incrível no Sky Blue", disse Douglas Costa. "Sinto muito não poder retornar neste momento devido a questões que preciso resolver em casa, mas sempre me lembrarei com carinho do meu tempo em Sydney."

