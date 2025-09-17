Douglas Costa rescinde com time australiano e fica livre no mercado

Nesta quarta-feira, o Sydney FC, da Austrália, anunciou a rescisão de contrato do ponta direita Douglas Costa, ex-Grêmio e Fluminense. Assim, o brasileiro de 35 anos fica livre no mercado para assinar com qualquer outro clube.

An update on Douglas Costa's situation ahead of the 2025-26 Isuzu UTE A-League season. ? Sydney FC (@SydneyFC) September 17, 2025

Douglas Costa chegou ao Sydney FC em agosto de 2024, após rescindir contrato com o. Na Austrália, o atacante teve bom desempenho, atuando em

Apesar do bom desempenho, Douglas Costa pediu para retornar ao Brasil, alegando problemas pessoais na virada da temporada. O Sydney FC concedeu dois meses ao atacante, mas ele informou ao clube que não conseguiria resolver a situação.

"Quero agradecer ao Sydney FC por me dar a oportunidade de jogar na Austrália - foi um ano incrível com a camisa azul celeste. Lamento muito não poder retornar neste momento devido a assuntos que preciso resolver em casa, mas sempre lembrarei com carinho do meu tempo em Sydney", disse Douglas Costa, em comunicado no site oficial do Sydney FC.

Possível retorno ao futebol brasileiro?

Livre no mercado, Douglas Costa deseja atuar por algum clube do Campeonato Brasileiro, segundo a ESPN.

Revelado pelo Grêmio em 2008, Douglas Costa fez carreira na Europa, voltou ao Imortal em 2021, mas não evitou a queda da equipe gaúcha. Após atuar nos Estados Unidos, jogou no Fluminense durante seis meses de 2024.

Caso algum clube brasileiro queira Douglas Costa, terá que agir rápido. Devido à janela de transferências, os times do Brasileirão têm até este sábado (20) para registrar novos jogadores.