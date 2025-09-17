Topo

Esporte

Dorival iguala números de jogos de Ramón pelo Corinthians em 2025; compare

17/09/2025 06h00

A vitória de 1 a 0 sobre o Fluminense, no último sábado, no Maracanã, marcou o 26ª vez em que o técnico Dorival Júnior comandou o Corinthians na beira do gramado nesta temporada. Com isso, o treinador igualou o número de jogos de Ramón Díaz à frente da equipe em 2025.

Ao longo destas 26 partidas, Dorival obteve 12 vitórias, oito empates e seis derrotas - 56,4% de aproveitamento. Com ele no comando, a equipe marcou 28 gols e sofreu 20.

Os números, porém, ainda ficam abaixo de Ramón. Liderado pelo argentino, somente neste ano, o Timão ganhou 14 vezes, empatou sete e perdeu cinco - aproveitamento de 65,3%. Foram 37 bolas na rede neste período, além de 28 tentos sofridos.

É importante dizer que, 16 dos 26 jogos comandados por Ramón eram válidos pelo Paulistão, torneio que reúne adversários 'menos poderosos' em comparação com o Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil.

Corinthians

Compare os números abaixo:

Dorival Júnior

  • 26 jogos

  • 12 vitórias, oito empates e seis derrotas (56,4% de aproveitamento)

  • 28 gols marcados e 20 sofridos

Ramón Díaz

  • 26 jogos

  • 14 vitórias, sete empates e cinco derrotas (65,3% de aproveitamento)

  • 37 gols marcados e 28 sofridos

Boa fase do Corinthians

Dorival Júnior enfrentou uma série de percalços, mas conseguiu encontrar soluções e colocou o Corinthians nos trilhos. A equipe está no meio da tabela do Brasileirão, mas se vê distante da zona de rebaixamento e tenta entrar na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Já são três jogos de invencibilidade no torneio.

Além disso, o treinador colocou a equipe na luta pelo título da Copa do Brasil. O Timão despachou Novorizontino, Palmeiras e Athletico-PR em uma campanha 'perfeita', com 100% de aproveitamento e sem ser vazado nenhuma vez. O adversário nas semifinais será o Cruzeiro.

Próximo jogo do Corinthians

  • Sport x Corinthians (24ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

  • Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Situação na tabela

  • Corinthians: nona posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e oito derrotas)

  • Sport: 20º lugar, com 11 pontos (uma vitória, oito empates e 12 derrotas)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Botafogo busca reação contra embalado Mirassol em jogo atrasado do Brasileirão

Observado por Dorival, destaque do sub-20 vê Corinthians "confiante" no Paulista

Thaciano espera 'reviver' no Santos após encerrar jejum de quase dois meses

Palmeiras mira ampliar longa invencibilidade contra estrangeiros na Libertadores

LDU x São Paulo: saiba onde assistir às quartas de final da Libertadores

Estrela do Future MMA 15 troca o escritório pelo cage de luta

Atlético-MG enfrenta Bolívar nas quartas da Sul-Americana e busca primeira vitória de Sampaoli

Dorival iguala números de jogos de Ramón pelo Corinthians em 2025; compare

UFC 320: Alex Poatan aponta favorito na luta entre Prochazka e Rountree Jr

Crespo minimiza altitude de Quito e quer São Paulo protagonista contra a LDU

Caso Caixinha: entenda os próximos passos do processo contra o Santos