Dorival iguala números de jogos de Ramón pelo Corinthians em 2025; compare

A vitória de 1 a 0 sobre o Fluminense, no último sábado, no Maracanã, marcou o 26ª vez em que o técnico Dorival Júnior comandou o Corinthians na beira do gramado nesta temporada. Com isso, o treinador igualou o número de jogos de Ramón Díaz à frente da equipe em 2025.

Ao longo destas 26 partidas, Dorival obteve 12 vitórias, oito empates e seis derrotas - 56,4% de aproveitamento. Com ele no comando, a equipe marcou 28 gols e sofreu 20.

Os números, porém, ainda ficam abaixo de Ramón. Liderado pelo argentino, somente neste ano, o Timão ganhou 14 vezes, empatou sete e perdeu cinco - aproveitamento de 65,3%. Foram 37 bolas na rede neste período, além de 28 tentos sofridos.

É importante dizer que, 16 dos 26 jogos comandados por Ramón eram válidos pelo Paulistão, torneio que reúne adversários 'menos poderosos' em comparação com o Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil.

Compare os números abaixo:

Dorival Júnior

26 jogos

12 vitórias, oito empates e seis derrotas (56,4% de aproveitamento)

28 gols marcados e 20 sofridos

Ramón Díaz

26 jogos

14 vitórias, sete empates e cinco derrotas (65,3% de aproveitamento)

37 gols marcados e 28 sofridos

Boa fase do Corinthians

Dorival Júnior enfrentou uma série de percalços, mas conseguiu encontrar soluções e colocou o Corinthians nos trilhos. A equipe está no meio da tabela do Brasileirão, mas se vê distante da zona de rebaixamento e tenta entrar na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Já são três jogos de invencibilidade no torneio.

Além disso, o treinador colocou a equipe na luta pelo título da Copa do Brasil. O Timão despachou Novorizontino, Palmeiras e Athletico-PR em uma campanha 'perfeita', com 100% de aproveitamento e sem ser vazado nenhuma vez. O adversário nas semifinais será o Cruzeiro.

Reapresentação no CT Dr. Joaquim Grava! ????? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/8pCmAOY5Mu ? Corinthians (@Corinthians) September 16, 2025

Próximo jogo do Corinthians

Sport x Corinthians (24ª rodada do Brasileirão)

(24ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília) Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Situação na tabela