Diego Lopes elogia papel de Jean Silva na promoção da luta, mas reforça estilo próprio

Vitorioso no aguardado duelo brasileiro contra Jean Silva no Noche UFC, realizado no último sábado (13), Diego Lopes comentou sobre o clima tenso e provocativo que antecedeu o confronto. Com uma postura serena, o manauara reconheceu os méritos do rival na promoção do embate, apesar das provocações e do estilo agressivo adotado pelo atleta da 'Fighting Nerds' nas semanas que antecederam o evento.

Em entrevista exclusiva à equipe da Ag Fight, o peso-pena (66 kg) destacou que não se deixou abalar pelo 'trash talk', mas fez questão de dar crédito ao adversário pela forma como conseguiu atrair os holofotes para o card. Segundo ele, a movimentação antes da luta foi positiva para a visibilidade tanto do espetáculo quanto do duelo em si.

"Tem que dar mérito para ele. Conseguiu atrair bastante atenção para isso, por tudo que ele tem falado, por tudo que ele tem causado. Mérito dele. Conseguiu vender a luta bem. Estou numa posição que eu não preciso disso. Simplesmente, é deixar as coisas fluírem. Eu falei antes: 'Está de boa. Na semana da luta, eu vou falar umas coisas'. E parece que eles pensaram que tinham entrado na minha 'cabecinha', que eles falaram (risos)", disse.

Opostos

Apesar do tom respeitoso, o lutador deixou claro que prefere seguir outro caminho em sua trajetória no Ultimate. Brasileiro radicado no México, ele afirmou que seu foco segue sendo a performance dentro do octógono, e não os jogos mentais fora dele. Na visão do atleta, o reconhecimento veio de forma mais sólida com o desempenho apresentado.

"Não gosto dessas coisas. Minha recompensa tem sido muito mais depois da luta, pela maneira como eu ganhei. A galera que está comigo, patrocínio, mídia, me respeita muito mais por isso, pela paciência que eu tive todo esse tempo. Estou tranquilo com a minha personalidade. Vai ser a abordagem que eu sempre vou adotar", completou.

A vitória veio com um nocaute brutal por cotovelada giratória no segundo round, uma das atuações mais impactantes da noite. Com o resultado, Diego reforça sua ascensão na divisão dos penas e volta a se posicionar com força na disputa por uma revanche contra Alexander Volkanovski, campeão da categoria.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok